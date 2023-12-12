Угорці Закарпаття написали лист Орбану щодо вступу України в ЄС: той відповів

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан відповів на лист угорської меншини Закарпаття, у якому главу уряду просили не перешкоджати євроінтеграції України, пише KarpatHir.
Орбан ще раз наголосив, що його країна "зробить усе, щоби захистити права угорської меншини в Україні". Далі "друг Путіна" почав виправдовуватися, чому "ставить палиці" у переговори України з ЄС щодо подальшого вступу.
За його словами, початок переговорів про вступ України начебто "не є своєчасним", оскільки Єврокомісія "не змогла підготуватися належно до саміту в грудні".
Орбан назвав "альтернативу" вступу України до Євросоюзу.
"Ми запропонуємо, щоби юридично складного членства Євросоюз мав націлюватися на встановлення з Україною стратегічного партнерства", - написав Орбан.
Орбан закінчив словами, що Угоршина і надалі "працюватиме над тим, щоби угорська громада в Україні жила у мирній, стабільній країні, що розвивається".
Відносини Угорщини та України
Київ намагається знайти спільну мову з Угорщиною після погроз Орбана блокувати саміт Україна-ЄС і неодноразового блокування Будапештом військової та фінансової допомоги ЄС Україні.
Зокрема, 6 грудня в ОП повідомили про телефонну розмову керівника Офісу Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто. Передбачалося, що незабаром лідери обох країн зможуть зустрітися.
А вже 10 грудня президент Володимир Зеленський перетнувся з угорським прем'єром Віктором Орбаном на інавгурації нового президента Аргентини. Подробиці розмови поки невідомі.
Угорщина з демонстративно нейтральної позиції щодо України в стані повномасштабної війни з Росією обрала ворожу. Зараз прем'єр Віктор Орбан і його урядові "посіпаки" поширюють російські наративи і "проштовхують" у європейський порядок денний нібито заздалегідь визначену поразку України у протистоянні з Путіним.
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