Милявська не може вижити в Росії: вимагає допомоги

Путіністка Лоліта Мілявська поскаржилася, що їй мало не спалили будинок.

https://glavred.net/starnews/milyavskaya-ne-mozhet-vyzhit-v-rossii-trebuet-pomoshchi-10747883.html Посилання скопійоване

Лоліта Мілявська нарікає на життя/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Лоліта

Коротко:

Що сталося у Мілявської

Чого їй не вистачає

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом з України, але підтримує терористичне вторгнення РФ в її рідну країну, поскаржилася на фінансові труднощі і важке життя в Росії.

Як пишуть російські пропагандисти, в болгарському будинку путіністки, в якому живуть її особлива дочка і мати-пенсіонерка, сталася проблема з димоходом. За словами Мілявської, попередні працівники, які взялися його лагодити, ледь не влаштували пожежу.

відео дня

Лоліта Мілявська скаржиться на відсутність чоловіка / фото: facebook.com, Лоліта Мілявська

Після цього Мілявська заявила, що їй не вистачає "мужика" для життя в терористичній Росії.

"Тепер я вже буду думати про те, щоб Господь дав якогось нормального мужика, щоб він займався ось цією фігнею з димарями", - нарікає путіністка.

Лоліта Мілявська має проблеми зі здоров'ям/ фото: facebook.com, Лоліта Мілявська

Стан здоров'я Лоліти Мілявської

Раніше стало відомо про те, що лікарі діагностували у неї спазм судин, тому рекомендували кинути палити.

"Я викурювала по дві пачки сигарет на день, мала чотири-п'ять приладів. Все закінчилося тим, що я поїхала відпочивати, стався спазм судин з підвищенням тиску, з панічною атакою. Приїхала швидка, і лікарі запитали: "А що це у вас на полиці?" Я відповіла, що це IQOS, витираючи соплі і сльози, тому що дико боялася здохнути. Вони сказали, що курити треба кидати, тому що в один прекрасний момент може не так добре все закінчитися", – зазначила Лоліта.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що ведуча Валерія Чекаліна, відома під псевдонімом Лерчек, яка була госпіталізована в онкологічну реанімацію після пологів, має підтверджений діагноз рак четвертого ступеня.

Раніше також відома українська співачка Оля Цибульська висловилася про повернення артистів, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Лоліта Мілявська Лоліта Мілявська — естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисер і продюсер українського походження, яка під час військового нападу РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред