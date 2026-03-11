Рус
Monobank потрапив у гучний скандал з нібито прапором РФ: всі подробиці

Дар'я Пшеничник
11 березня 2026, 09:31оновлено 11 березня, 11:20
Як стверджує дівчина, це був прапор Словенії, а вона була не в себе вдома, тож не помітила, що на стіні.
Подробиці скандалу з monobank / Колаж: Главред, фото: Гороховський/Instagram

Головне з новини:

  • Monobank опинився у скандалі після публікації фото клієнтки
  • Дівчина довела, що прапор був словенський, а не РФ
  • Експерт заявив про порушення конфіденційності з боку банку

відео дня

Навколо monobank розгорівся гучний скандал після того, як співвласник банку Олег Гороховський оприлюднив у соцмережах фото клієнтки, зроблене під час відеоверифікації. Причиною стала підозра, що за спиною дівчини висів російський прапор. Згодом з’ясувалося, що ситуація значно складніша, а сама клієнтка заявила про порушення її прав.

Що сталося

9 березня Гороховський опублікував фото дівчини з підписом про нібито "немиту голову" та натякнув на проросійські погляди через триколор у кадрі. У первинному дописі обличчя клієнтки не було приховано.

Фото дівчини з прапором, яке виклав Гороховський / Фото: Гороховський

Після хвилі критики бізнесмен повторно висловився, наполягаючи, що на фото — саме російський прапор, і заявив:

"У прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних… Любите Росію – обходьте нас десятою дорогою".

Позиція дівчини

Клієнтка, Карина Кольб, згодом публічно пояснила, що прапор на фото - словенський, а сама вона перебувала у квартирі подруги-словенки. За її словами, вона не звернула уваги на декор на стіні, бо відеоверифікація почалася раптово.

Карина різко відреагувала на публікацію свого фото: "Людина, не розібравшись в ситуації, дозволила собі виставити мене на загал… В мене воює вся сім'я. Я народилась в Україні і люблю її".

Вона також заявила, що бізнесмен "виставив її повним л*йном".

Пояснення дівчини, обличчя якої опублікував Гороховський / Фото з Threads

Реакція суспільства

У Threads розгорнулася дискусія. Частина користувачів сумнівалася, що саме цей прапор був на стіні, інші вважали, що банк не мав права публікувати фото клієнтки без згоди. Лунали й припущення, що дівчина може вимагати компенсацію за моральну шкоду.

Перевірка фактів від Сергія Гнезділова

Військовий і громадський діяч Сергій Гнезділов окремо поспілкувався і з Кариною, і з Гороховським. Він підтвердив, що не знайшов у соцмережах дівчини чи її родини жодних проросійських ознак:

"У брата на аватарці український прапор… сама вона репостить групи пошуку зниклих безвісти".

Карина розповіла йому, що виїхала з Харкова до Словенії як біженка, а нині живе в Німеччині. Фото було зроблене у квартирі подруги.

Пост Гороховського у Threads / Фото: скріншот

Гнезділов наголосив, що банк мав би вибачитися та принаймні блюрити обличчя клієнтів у подібних випадках. Якщо ж є підозри щодо проросійських симпатій, їх слід передавати правоохоронцям.

Позиція Гороховського після розмови

У спілкуванні з Гнезділовим співвласник monobank заявив, що "стовідсотково впевнений" у російському походженні прапора та вважає, що дівчина "бреше".

Гнезділов підсумував, що його допис покликаний привернути увагу до проблеми дотримання банківської таємниці: "Я точно не хотів би нашкодити mono… Цей допис покликаний звернути увагу на проблему: дотримання банківської таємниці та конфіденційності клієнтських даних".

Скандали та проблеми з банками - новини за темою

Нагадаємо, у Києві виник резонансний інцидент із пораненим військовим: 20-річному захиснику, який втратив усі кінцівки під час боїв на Харківщині, відмовили у видачі банківської картки у ПриватБанку.

Також раніше Главред повідомляв, що клієнтка ПриватБанку поскаржилася на безпідставне зменшення кредитного ліміту, через що на її картці виник негативний баланс.

Крім того, повідомлялося, що українці отримують повідомлення про борги під виглядом представників державної фінустанови Ощадбанк. Повідомлення надсилають навіть тим, у кого відсутні будь-які активні рахунки.

Вас може зацікавити:

Що таке Monobank?

Monobank (укр. монобанк) — український необанк, що обслуговує понад 7 млн клієнтів. Посідає № 2 в Google Play та № 2 в App Store серед найпопулярніших фінансових застосунків України. Показник щоденно активних користувачів сягає 1,3 млн.

Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, що входить до групи TAC і належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку. 2018 року був визнаним найкращим українським FinTech-стартапом за версією PaySpace Magazine Awards і "Необанком року" від FinAwards, пише Вікіпедія.

