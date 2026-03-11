Monobank потрапив у гучний скандал з нібито прапором РФ: всі подробиці

Як стверджує дівчина, це був прапор Словенії, а вона була не в себе вдома, тож не помітила, що на стіні.

Подробиці скандалу з monobank / Колаж: Главред, фото: Гороховський/Instagram

Головне з новини:

Monobank опинився у скандалі після публікації фото клієнтки

Дівчина довела, що прапор був словенський, а не РФ

Експерт заявив про порушення конфіденційності з боку банку

Навколо monobank розгорівся гучний скандал після того, як співвласник банку Олег Гороховський оприлюднив у соцмережах фото клієнтки, зроблене під час відеоверифікації. Причиною стала підозра, що за спиною дівчини висів російський прапор. Згодом з’ясувалося, що ситуація значно складніша, а сама клієнтка заявила про порушення її прав.

Що сталося

9 березня Гороховський опублікував фото дівчини з підписом про нібито "немиту голову" та натякнув на проросійські погляди через триколор у кадрі. У первинному дописі обличчя клієнтки не було приховано.

Фото дівчини з прапором, яке виклав Гороховський / Фото: Гороховський

Після хвилі критики бізнесмен повторно висловився, наполягаючи, що на фото — саме російський прапор, і заявив:

"У прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних… Любите Росію – обходьте нас десятою дорогою".

Позиція дівчини

Клієнтка, Карина Кольб, згодом публічно пояснила, що прапор на фото - словенський, а сама вона перебувала у квартирі подруги-словенки. За її словами, вона не звернула уваги на декор на стіні, бо відеоверифікація почалася раптово.

Карина різко відреагувала на публікацію свого фото: "Людина, не розібравшись в ситуації, дозволила собі виставити мене на загал… В мене воює вся сім'я. Я народилась в Україні і люблю її".

Вона також заявила, що бізнесмен "виставив її повним л*йном".

Пояснення дівчини, обличчя якої опублікував Гороховський / Фото з Threads

Реакція суспільства

У Threads розгорнулася дискусія. Частина користувачів сумнівалася, що саме цей прапор був на стіні, інші вважали, що банк не мав права публікувати фото клієнтки без згоди. Лунали й припущення, що дівчина може вимагати компенсацію за моральну шкоду.

Перевірка фактів від Сергія Гнезділова

Військовий і громадський діяч Сергій Гнезділов окремо поспілкувався і з Кариною, і з Гороховським. Він підтвердив, що не знайшов у соцмережах дівчини чи її родини жодних проросійських ознак:

"У брата на аватарці український прапор… сама вона репостить групи пошуку зниклих безвісти".

Карина розповіла йому, що виїхала з Харкова до Словенії як біженка, а нині живе в Німеччині. Фото було зроблене у квартирі подруги.

Пост Гороховського у Threads / Фото: скріншот

Гнезділов наголосив, що банк мав би вибачитися та принаймні блюрити обличчя клієнтів у подібних випадках. Якщо ж є підозри щодо проросійських симпатій, їх слід передавати правоохоронцям.

Позиція Гороховського після розмови

У спілкуванні з Гнезділовим співвласник monobank заявив, що "стовідсотково впевнений" у російському походженні прапора та вважає, що дівчина "бреше".

Гнезділов підсумував, що його допис покликаний привернути увагу до проблеми дотримання банківської таємниці: "Я точно не хотів би нашкодити mono… Цей допис покликаний звернути увагу на проблему: дотримання банківської таємниці та конфіденційності клієнтських даних".

Що таке Monobank? Monobank (укр. монобанк) — український необанк, що обслуговує понад 7 млн клієнтів. Посідає № 2 в Google Play та № 2 в App Store серед найпопулярніших фінансових застосунків України. Показник щоденно активних користувачів сягає 1,3 млн. Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, що входить до групи TAC і належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку. 2018 року був визнаним найкращим українським FinTech-стартапом за версією PaySpace Magazine Awards і "Необанком року" від FinAwards, пише Вікіпедія.

