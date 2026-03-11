"Втрачу волосся і зуби": фіналістка "Холостяка" показала наслідки розладу

Анастасія Юзьвак страждала від розладу харчової поведінки.

Анастасія Юзьвак - анорексія / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Юзьвак

Ви дізнаєтеся:

Анастасія Юзьвак розповіла про наслідки анорексії

Чому фіналістка "Холостяка" страждала від розладу

Фіналістка 13 сезону "Холостяка" Анастасія Юзьвак вразила підписників чесними фотографіями, які показують наслідки її розладу харчової поведінки. Своїм досвідом дівчина поділилася в Instagram.

Учасниця шоу показала, як виглядала в 11 і 15 років, звернувши увагу підписників на свою густу шевелюру. Після того як в житті Юзьвак з'явилися анорексія і булімія, вона втратила більшу частину свого волосся.

"Ось як виглядало моє волосся, коли мені було 11 і 15 років, до мого розладу харчової поведінки", — підписала знімки Анастасія.

Анастасія Юзьвак до анорексії / скрін з Instagram

Фіналістка "Холостяка" почала худнути в 16 років і скоротила свій раціон до 200-800 калорій на день. Причиною стала невпевненість у собі і бажання стати більш привабливою. Наслідки такого способу життя не змусили себе чекати: у дівчини випадало волосся і сильно зіпсувалися зуби. Однак Анастасію це не бентежило — вона віддавала перевагу худорлявій фігурі над здоров'ям.

Анастасія Юзьвак — облисіння / скрін з Instagram

"Я не бачила в цьому жодної проблеми. Хоча волосся, стан зубів, гормони просто кричали SOS. Я несвідомо вбивала себе... Я сказала собі: "Це нормально, якщо я втрачу волосся і зуби — як мінімум я буду худою", — зізналася дівчина.

Щоб не стати повністю лисою, Юзьвак довелося зробити коротку стрижку і пройти довгий шлях лікування і прийняття себе.

Анастасія Юзьвак - Холостяк / скрін з Instagram

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

