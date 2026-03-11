"Втрачу волосся і зуби": фіналістка "Холостяка" показала наслідки розладу

Ви дізнаєтеся:
- Анастасія Юзьвак розповіла про наслідки анорексії
- Чому фіналістка "Холостяка" страждала від розладу
Фіналістка 13 сезону "Холостяка" Анастасія Юзьвак вразила підписників чесними фотографіями, які показують наслідки її розладу харчової поведінки. Своїм досвідом дівчина поділилася в Instagram.
Учасниця шоу показала, як виглядала в 11 і 15 років, звернувши увагу підписників на свою густу шевелюру. Після того як в житті Юзьвак з'явилися анорексія і булімія, вона втратила більшу частину свого волосся.
"Ось як виглядало моє волосся, коли мені було 11 і 15 років, до мого розладу харчової поведінки", — підписала знімки Анастасія.
Фіналістка "Холостяка" почала худнути в 16 років і скоротила свій раціон до 200-800 калорій на день. Причиною стала невпевненість у собі і бажання стати більш привабливою. Наслідки такого способу життя не змусили себе чекати: у дівчини випадало волосся і сильно зіпсувалися зуби. Однак Анастасію це не бентежило — вона віддавала перевагу худорлявій фігурі над здоров'ям.
"Я не бачила в цьому жодної проблеми. Хоча волосся, стан зубів, гормони просто кричали SOS. Я несвідомо вбивала себе... Я сказала собі: "Це нормально, якщо я втрачу волосся і зуби — як мінімум я буду худою", — зізналася дівчина.
Щоб не стати повністю лисою, Юзьвак довелося зробити коротку стрижку і пройти довгий шлях лікування і прийняття себе.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
