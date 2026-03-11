Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Втрачу волосся і зуби": фіналістка "Холостяка" показала наслідки розладу

Христина Трохимчук
11 березня 2026, 10:02
Анастасія Юзьвак страждала від розладу харчової поведінки.
Анастасія Юзьвак - анорексія
Анастасія Юзьвак - анорексія / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Юзьвак

Ви дізнаєтеся:

  • Анастасія Юзьвак розповіла про наслідки анорексії
  • Чому фіналістка "Холостяка" страждала від розладу

Фіналістка 13 сезону "Холостяка" Анастасія Юзьвак вразила підписників чесними фотографіями, які показують наслідки її розладу харчової поведінки. Своїм досвідом дівчина поділилася в Instagram.

Учасниця шоу показала, як виглядала в 11 і 15 років, звернувши увагу підписників на свою густу шевелюру. Після того як в житті Юзьвак з'явилися анорексія і булімія, вона втратила більшу частину свого волосся.

відео дня

"Ось як виглядало моє волосся, коли мені було 11 і 15 років, до мого розладу харчової поведінки", — підписала знімки Анастасія.

Анастасія Юзьвак до анорексії
Анастасія Юзьвак до анорексії / скрін з Instagram

Фіналістка "Холостяка" почала худнути в 16 років і скоротила свій раціон до 200-800 калорій на день. Причиною стала невпевненість у собі і бажання стати більш привабливою. Наслідки такого способу життя не змусили себе чекати: у дівчини випадало волосся і сильно зіпсувалися зуби. Однак Анастасію це не бентежило — вона віддавала перевагу худорлявій фігурі над здоров'ям.

Анастасія Юзьвак - облисіння
Анастасія Юзьвак — облисіння / скрін з Instagram

"Я не бачила в цьому жодної проблеми. Хоча волосся, стан зубів, гормони просто кричали SOS. Я несвідомо вбивала себе... Я сказала собі: "Це нормально, якщо я втрачу волосся і зуби — як мінімум я буду худою", — зізналася дівчина.

Щоб не стати повністю лисою, Юзьвак довелося зробити коротку стрижку і пройти довгий шлях лікування і прийняття себе.

Анастасія Юзьвак - Холостяк
Анастасія Юзьвак - Холостяк / скрін з Instagram

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Оля Цибульська відверто висловилася про майбутнє артистів-втікачів, які покинули Україну на початку повномасштабного вторгнення. Співачка зробила резонансний прогноз щодо повернення Олега Винника і Потапа на батьківщину.

Також зірка проєкту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромичова викликала бурхливі дискусії в мережі. Поява моделі на показі в незвичайному образі спровокувала хвилю обговорень її зовнішності: фанатів серйозно стурбували надмірна блідість і різко окреслені вилиці артистки.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Monobank потрапив у гучний скандал з нібито прапором РФ: всі подробиці

Monobank потрапив у гучний скандал з нібито прапором РФ: всі подробиці

09:31Україна
"Реальність змінилася": у Кремлі зробили заяву про мирні переговори

"Реальність змінилася": у Кремлі зробили заяву про мирні переговори

09:10Світ
Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки

Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Прорив на кілометри: ЗСУ перейшли в наступ та звільнили майже всю область

Прорив на кілометри: ЗСУ перейшли в наступ та звільнили майже всю область

Останні новини

11:26

"Всі ці гроші на СВО": Алла Пугачова потрапила в моторошний скандал

11:25

"Мандрівник у часі" показав фото з 6000 року: чому багато хто повіривВідео

11:00

Осина талія: Юлія Свириденко підкорила Париж стильним образомВідео

10:58

На прохання США: сусід України може втягнутися у війну з Іраном

10:57

Як врятувати сад від шкідників навесні: інструкція з першого обприскування

Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скількиЦіни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки
10:51

ЗСУ звільнили сотні квадратних кілометрів і зірвали плани Кремля — ISW

10:42

Китайський гороскоп на завтра, 12 березня: Бикам - гнів, Півням - образи

10:27

Бур'яни на доріжках зникнуть за 3 дні - потрібен тільки чайник

10:23

Гороскоп Таро на завтра, 12 березня: Тельцю - сила волі, Ракам - мріяти

Реклама
10:09

Вигідне розведення тварин – що окупиться найшвидше

10:02

"Втрачу волосся і зуби": фіналістка "Холостяка" показала наслідки розладу

09:51

Милявська не може вижити в Росії: вимагає допомоги

09:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 березня (оновлюється)

09:31

Monobank потрапив у гучний скандал з нібито прапором РФ: всі подробиці

09:24

Віталій Козловський терміново перервав концерт і скасував його - що з ним відбувається

09:21

Четверта стадія: молодій російській ведучій підтвердили страшний діагноз

09:17

Чому Трамп пропонує Ірану "японський сценарій": Клімовський пояснивПогляд

09:10

"Реальність змінилася": у Кремлі зробили заяву про мирні переговори

08:48

Життя різко покращиться: чотири знаки зодіаку, яким березень принесе щастя

08:31

РФ завдала удару дронами по Харкову, є жертви та поранені: що відомо

Реклама
08:16

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

"Це найбільший ризик": Зеленський пояснив, через що може розгорітися Третя світова війна

08:00

Вибухи та пожежі в Тольятті та Маріуполі: що потрапило під удар дронівВідео

07:03

"У нас є карти": Зеленський пояснив, чому США попросили допомоги у КиєваВідео

06:05

Холодні та неякісні: чому перед розпадом СРСР масово будували "халтурні" будинки

05:37

Гороскоп на завтра 12 березня: Близнюкам - перешкода, Левам - витрати

05:04

Кавуни до 12 кг: який сорт вибрати в 2026

04:45

"Люди забудуть": відома співачка зробила заяву про повернення Винника

04:30

Орхідея, алое або товстянка: яку кімнатну рослину вибрати за знаком зодіаку

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

03:32

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власниківВідео

02:50

"Комета в запалі": вчені вражені дивною начинкою міжзоряного гостя 3I/ATLAS

02:16

Більше ніж контратака: у ЗСУ розповіли, де готують ґрунт для важливих змін

01:01

Сорти картоплі, що не боїться кліматичних змін - народний топ виборуВідео

00:04

"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

10 березня, вівторок
23:45

Відключення електроенергії 11 березня: що відомо про графіки для Києва та області

23:26

"Просто помер": Іво Бобул "поховав" відомого українського композитора

23:21

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

22:54

Список черг скоротився: кому вимикатимуть світло у Дніпрі та області 11 березняФото

22:46

"Посміховисько": зрадниця Ані Лорак жорстко зганьбилася на сцені

Реклама
22:30

Прорив на кілометри: ЗСУ перейшли в наступ та звільнили майже всю область

22:23

Ракети для Patriot "йдуть": Bloomberg про несподіваний дефіцит ППО для України

22:02

Із світлом будуть не всі - графіки відключень для Запорізької області на 11 березня

22:01

"Божевільний будинок": Оксану Самойлову стусанув Кіліан Мбаппе, деталі

21:48

Ворог готує обхідний маневр: експерт назвав міста, які опинилися під загрозою

21:42

Світло будуть відключати не всім - графіки для Черкаської області на 11 березня

21:33

На Волині завелася американська норка: чим небезпечний хижак-"іноземець"

21:29

Скільки "коштував" Шевченко: історик перевів суму його викупу у сучасні гривніВідео

21:25

Приліт не менше п'яти Storm Shadow: "вибухові" деталі удару по заводу Кремній Ел

21:17

"Мама переживає": яку правду розкрив син Наталії Сумської

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти