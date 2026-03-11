Рус
"У нас є карти": Зеленський пояснив, чому США попросили допомоги у Києва

Анна Ярославська
11 березня 2026, 07:03оновлено 11 березня, 09:25
Президент підкреслив, що "карти" у Києва були і раніше, але Україна не демонструвала їх публічно.
Володимир Зеленський
США звернулися до України за допомогою - Зеленський зробив заяву / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головні тези Зеленського:

  • "Карти" у Києва були і раніше, але Україна не демонструвала їх публічно
  • Тепер союзники розуміють потенціал України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тепер і Київ "має карти". Про це свідчить звернення США саме до України з проханням допомогти на Близькому Сході. Про це глава держави сказав в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Під час бесіди ведучий зазначив, що США звернулися за допомогою на Близькому Сході саме до України, а не до Франції чи Німеччини. Більше того, Вашингтон відхилив пропозицію використовувати британський авіаносець. Робертсон запитав у Зеленського, що він відчуває з цього приводу.

відео дня

"Гарне почуття. Зараз це завдяки нашим солдатам - чудовим, чудовим людям, і безлічі різних виробництв, які ми розвивали з самого початку війни. Тепер у нас високий рівень", - відповів Зеленський.

На уточнювальне запитання, чи є тепер в України "карти", президент сказав, що вони і раніше були, просто Київ їх не показував.

"Думаю, так... У нас було, як у хорошого гравця. Можна мати хороші карти, але важливо не показувати всім, що вони є. Думаю, рік тому (карти, - ред.) у нас теж були, але ми їх не показували. Але тепер всі розуміють, що вони є", - зазначив Зеленський.

Дивіться відео - Зеленський заявив про нові "карти" України у світовій політиці:

Знімок екрана

Історія метафори з картами в контексті війни в Україні

Президент США Дональд Трамп неодноразово використовував метафору про "карти", говорячи про позицію Володимира Зеленського в переговорах. Найгучніший і найскандальніший випадок стався в лютому 2025 року в Овальному кабінеті. Це був перший офіційний візит Зеленського до Білого дому після інавгурації Трампа. Зустріч, яка транслювалася в прямому ефірі, перетворилася на жорстку суперечку:

"Ви повинні бути більш вдячні, тому що, дозвольте мені сказати вам, — у вас немає карт на руках", — сказав тоді президент США.

"Ми не граємо в карти", — відповів йому Зеленський.

Трамп розлютився і заявив, що Зеленський "грає життями мільйонів людей" і ризикує розпочати Третю світову війну. Він також підкреслив, що "карти" в України з'являються тільки завдяки підтримці США.

Як писав Главред, у січні 2026 року в інтерв'ю The New York Times Трамп знову повернувся до цієї думки, оцінюючи ситуацію на фронті й у дипломатії.

"У нього [Зеленського] немає карт. У нього їх не було з першого дня. І зараз теж немає. У нього є тільки одне — Дональд Трамп", — сказав президент США.

Він додав, що без його особистої участі ситуація в Україні перетворилася б на "справжню катастрофу".

5 березня 2026 року в інтерв'ю виданню Politico Трамп звинуватив українську сторону в затягуванні мирних переговорів.

"У вас немає карт. А тепер у нього [Зеленського] їх стало ще менше", - сказав Трамп.

Україна відправила фахівців з дронів захищати бази США - що відомо

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The New York Times, що Україна направила безпілотники-перехоплювачі і групу експертів з дронів для захисту американських військових баз в Йорданії.

"Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми відправимо наших фахівців", - сказав глава держави.

Білий дім не відповів на питання про те, чи зверталися Сполучені Штати за допомогою до України.

NYT зазначає, що Київ сподівається заробити очки в переговорах про мир за посередництва США. Водночас відносини залишаються напруженими. У четвер президент Трамп знову заявив, що вважає Зеленського перешкодою для мирної угоди, а не президента Росії Володимира Путіна.

Який козир отримала Україна

Президент Зеленський заявив, що американські експерти добре усвідомлюють, що ефективно протидіяти масованим атакам дронів типу "Шахед" сьогодні допомагає саме український досвід.

За його словами, навіть ті країни, які раніше намагалися самостійно придбати або отримати дрони-перехоплювачі, зрозуміли, що без участі українських військових, операторів, спеціалізованого програмного забезпечення, радарного поля та інших технічних компонентів такі системи не працюють належним чином.

Президент також зазначив, що Україна має не просто окремі можливості, а вагомий технологічний козир. Саме тому раніше Сполученим Штатам було запропоновано так звану угоду "Drone-Deal", яка передбачає співпрацю у сфері українських безпілотних технологій та використання відповідних розробок.

Він наголосив, що США залишаються стратегічним партнером України, а частину цього досвіду та експертної допомоги українська сторона вже готова надавати і країнам Близького Сходу.

"Але системно ця пропозиція була лише для США. Я не знаю, чи відмовилися вони від цього, не впевнений, але це точно від термінів. І поки ми не підписали другу справу. Але ми відкриті. Я дуже хотів би з президентом США підписати цей договір. І для нашої компанії це також було б дуже класно", - резюмував він.

Про особу: Кейлан Робертсон

Кейлін (Кейлан) Робертсон (Caolan Robertson) — ірландський журналіст і відеоблогер, який став відомий завдяки репортажам і документальним фільмам про війну в Україні та роботі на місці подій.

Народився в Кілкенні (Ірландія), пише Вікіпедія.

Робертсон — співзасновник проєкту Future Freedom, який займається боротьбою з онлайн-радикалізацією та дезінформацією. Працював у медіапроєкті BylineTV.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році Робертсон активно знімає репортажі про війну. Він публікує відео та документальні фільми про життя українців на фронті та в прифронтових містах.

У 2024 році переїхав жити в Україну і працює тут як журналіст на постійній основі.

Його документальні проекти отримали близько десятка нагород.

Через свою роботу і поїздки на території, пов'язані з війною, Росія внесла Робертсона до санкційних списків і оголосила його в розшук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський новини України Атака на Іран
19:06

Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним і пояснив, що з мирними переговорами

18:33

Трамп поставив Путіну ультиматум: Гегсет розкрив деталі "рішучої" розмови

18:21

Брянськ рахує "прильоти": під ударом важливий стратегічний об’єкт РФ, що відомоВідео

