'Це найбільший ризик': Зеленський пояснив, через що може розгорітися Третя світова війна

Президент наголосив, що ескалація в Ірані може мати глобальні наслідки.

Зеленський назвав, через що може початися Третя світова війна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Росія та Іран посилюють дронову загрозу

Зеленський попереджає про ризик світової війни

США просять Україну допомогти протидіяти дронам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що посилення військово-технічної співпраці між Росією та Іраном, зокрема у сфері виробництва ударних дронів, створює серйозну небезпеку для міжнародної безпеки та може стати передумовою до Третьої світової війни.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю ірландському журналісту Каолану Робертсону, пише ТСН.

За словами Зеленського, українська розвідка фіксує російські комплектуючі у дронах "Шахед", які Москва активно застосовує у війні проти України. На початку повномасштабного вторгнення РФ масово використовувала іранські безпілотники, а нині Тегеран поширює ці технології на інші регіони, зокрема на Близький Схід, де атакує американські бази.

Президент наголосив, що подальша ескалація може мати катастрофічні наслідки для всього світу.

"Це найбільший ризик, який світ має сьогодні. Якщо війну на Близькому Сході не зупинити, це може призвести до довгої війни або навіть світової війни", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що конфлікт може різко загостритися, якщо його не стримати найближчим часом.

"Я не бачу коротких операцій. Якщо це не зупиниться до осені, це може перерости у довготривалу війну", - підкреслив президент.

Іранські "Шахеди" залишаються однією з найскладніших загроз навіть для США, які мають розвинені системи ППО. Саме тому Вашингтон звернувся до Києва з проханням надати фахівців для посилення захисту від дронів. Зеленський підтвердив, що Україна відгукнулася на цей запит.

Як Росія може використати війну в Ірані - думка експерта

Як писав Главред, реальний ефект для Москви від війни в Ірані значною мірою буде залежати від того, наскільки тривалим буде конфлікт і чи торкнеться він енергетичної інфраструктури регіону. Про це заявив керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, подібна ескалація на Близькому Сході фактично є давнім бажанням Кремля, проте масштаб вигоди для Росії буде визначатися тривалістю війни.

Експерт пояснив, що якщо операція завершиться протягом приблизно місяця, вже в березні, сценарії з різким і тривалим зростанням цін на нафту не виправдаються. Водночас, чим довше триватиме конфлікт і чим вищими будуть ціни, тим сильнішим може стати їх подальше падіння.

Україна відправила експертів з дронів для захисту баз США - що відомо

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The New York Times, що Україна направила безпілотники-перехоплювачі і групу експертів з дронів для захисту американських військових баз в Йорданії.

"Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми відправимо наших фахівців", - сказав глава держави.

Білий дім не відповів на питання про те, чи зверталися Сполучені Штати за допомогою до України.

NYT зазначає, що Київ сподівається заробити очки в переговорах про мир за посередництва США. Водночас відносини залишаються напруженими. У четвер президент Трамп знову заявив, що вважає Зеленського перешкодою для мирної угоди, а не президента Росії Володимира Путіна.

