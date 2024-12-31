Реальна оцінка: в Пентагоні озвучили правду про втрати військ КНДР на Курщині

Що повідомили в Пентагоні:
- Оцінки Білого дому щодо втрат КНДР на Курщині правдиві
- Сотні північнокорейських військових вже загинули або були поранені
Міністерство оборони США підтвердило нещодавню оцінку Білого дому щодо кількості втрат військовий із Північної Кореї, яких країна-агресор Росія задіяла у бойових діях у Курській області.
Про це заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх 30 грудня представникам ЗМІ. За її словами, ефективність солдатів із КНДР, яких відправляють на штурми на Курщині, не є високою.
Натомість, подібно до російських угруповань, у зоні бойових дій на території РФ північнокорейські війська зазнають значних втрат.
"Білий дім нещодавно оголосив, що приблизно 1000 солдатів (КНДР - Главред) були вбиті або поранені в районі Курської області. Це також наша оцінка", - сказала представниця Пентагону.
Втрати військових КНДР у Курській області
Нагадаємо, за даними президента України Володимира Зеленського, у Курській області кількість поранених та вбитих північнокорейських солдатів вже перевищує 3 тисячі бійців.
Напередодні, як писав Главред, глава держави також повідомляв, що ворог іде на все, щоб північнокорейці не потрапили в полон, їх свої ж добивають і в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту.
Раніше південнокорейський депутат Лі Сон Квен, посилаючись на розвіддані, заявив, що в Курській області було вбито близько 100 північнокорейських військових, які воюють на боці Росії, а ще приблизно 1000 солдатів отримали поранення.
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Хто така Сабріна Сінгх?
Сабріна Сінгх - перший чиновник індійського походження в США, який обійняв пост прес-секретаря кандидата у віце-президенти. Завдяки вмінню приймати рішення та діяти самостійно у зоні своєї компетенції, дівчина отримала посаду помічника Джона Кірбі, відповідаючи за зв'язки з громадськістю від імені Пентагону, пише Вікіпедія.
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