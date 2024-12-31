Реальна оцінка: в Пентагоні озвучили правду про втрати військ КНДР на Курщині

Північнокорейські війська навряд чи виправдали очікування Кремля щодо своєї ефективності.

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У Пентагоні та Білому домі однаково оцінюють втрати КНДР на Курщині / Колаж: Главред, фото: United States Government, скріншот з відео

Що повідомили в Пентагоні:

Оцінки Білого дому щодо втрат КНДР на Курщині правдиві

Сотні північнокорейських військових вже загинули або були поранені

Міністерство оборони США підтвердило нещодавню оцінку Білого дому щодо кількості втрат військовий із Північної Кореї, яких країна-агресор Росія задіяла у бойових діях у Курській області.

Про це заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх 30 грудня представникам ЗМІ. За її словами, ефективність солдатів із КНДР, яких відправляють на штурми на Курщині, не є високою.

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Натомість, подібно до російських угруповань, у зоні бойових дій на території РФ північнокорейські війська зазнають значних втрат.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Білий дім нещодавно оголосив, що приблизно 1000 солдатів (КНДР - Главред) були вбиті або поранені в районі Курської області. Це також наша оцінка", - сказала представниця Пентагону.

Втрати військових КНДР у Курській області

Нагадаємо, за даними президента України Володимира Зеленського, у Курській області кількість поранених та вбитих північнокорейських солдатів вже перевищує 3 тисячі бійців.

Напередодні, як писав Главред, глава держави також повідомляв, що ворог іде на все, щоб північнокорейці не потрапили в полон, їх свої ж добивають і в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту.

Раніше південнокорейський депутат Лі Сон Квен, посилаючись на розвіддані, заявив, що в Курській області було вбито близько 100 північнокорейських військових, які воюють на боці Росії, а ще приблизно 1000 солдатів отримали поранення.

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