ЗСУ захопили в полон солдатів із КНДР: Зеленський розкрив деталі запеклих боїв

Ворог іде на все, щоб північнокорейці не потрапили в полон, каже президент.

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Володимир Зеленський розповів про втрати військ КНДР / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kcna.kp

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РФ і КНДР не зацікавлені у виживанні корейців на війні

ЗСУ вдалося взяти в полон кількох північнокорейців

На Курському напрямку тривають бойові зіткнення із солдатами армії Північної Кореї, повідомив президент Володимир Зеленський.

"У них (військових КНДР, - ред.) багато втрат. Дуже. І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців", - наголосив він під час вечірнього звернення за підсумками засідання ставки щодо ситуації на фронті.

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За словами глави держави, ворог іде на все, щоб північнокорейці не потрапили в полон.

"Усе в них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон: їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту", - пояснив він.

Глава держави говорить про те, що ЗСУ вдалося взяти в полон кількох північнокорейців, однак через сильні поранення їх не вдалося реанімувати.

"Сьогодні були повідомлення про кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх у полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури", - пояснив він.

/ Инфографика: Главред

Зеленський також переконаний у тому, що Китай може вплинути на позицію КНДР з цього приводу.

"Корейський народ не повинен втрачати своїх людей у боях у Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, і сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватися, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", - додав він.

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Раніше повідомлялося про те, що у США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні. США також не можуть незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів на Курщині.

Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці удару ракетами Storm Shadow. У результаті могли бути знищені офіцери з КНДР.

Як повідомляв Главред, у захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області помітили військових з КНДР, які були переодягнені в російську військову форму.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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