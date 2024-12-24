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"РФ утилізує їх": Зеленський назвав втрати північнокорейських солдатів

Ангеліна Підвисоцька
24 грудня 2024, 04:55
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Росія постійно кидає північнокорейських солдатів у штурми.
ВСУ, КНДР
Втрати північнокорейських солдатів у Курській області перевалили за 3 тисячі / Колаж: Главред, фото 31 окрема механізована бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

У Курській області кількість поранених та вбитих північнокорейських солдатів вже перевищує 3 тисячі бійців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він акцентував на тому, що РФ "просто утилізує у штурмах" північнокорейських солдатів.

"Чому корейці повинні воювати за Путіна, жодна нормальна людина на землі не відповість. І, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. Хоча для кожної держави – і поруч із Корейським півостровом, для Китаю, для інших, також державам у нашому регіоні та будь-де у світі – це загроза", - сказав Зеленський.

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Президент додав, що Путін допомагає режиму у Пхеньяні знущатися з людей та тримати частину корейського народу у рабстві. Він навіть передає Північній Кореї військові технології.

"Коли таке відбувається, розумієш, що небагато варті слова тих, хто закликає Росію не розширювати війну й не робити ситуацію гіршою. Москва слів не розуміє. Але повинна відчувати силу. Мир завдяки силі можливий. І ми зробимо все, щоб миру досягти", - додав він.

Допомога Північної Кореї окупантам - що відомо

Главред раніше повідомляв, що у ГУР розкрили, як КНДР озброює Москву. Із жовтня 2024 року КНДР розпочала постачання артилерійських систем у РФ, йдеться в заяві.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію Північної Кореї / Інфографіка: Главред

Також нещодавно стало відомо, що сам новообраний президент США Дональд Трамп хоче переговорів з КНДР. З одного боку, Трамп може зайняти більш поблажливу позицію до РФ порівняно з адміністрацією Байдена, а з іншого боку, йому потрібно буде знайти відповіді на виклики, пов’язані з ядерною програмою Північної Кореї.

Стало також відомо, як Путін подякував корейцям за участь у війні. В обмін на військову допомогу Кремль постачає КНДР нафту, попри санкції ООН. КНДР також, ймовірно, отримала від Росії системи ППО або гарматні установки.

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