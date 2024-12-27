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Солдати - "витратний матеріал" для РФ: у Білому домі розкрили шалені втрати КНДР

Руслана Заклінська
27 грудня 2024, 21:33
236
Деякі солдати Північної Кореї вдаються до самогубства, аби не здаватися в полон Україні, заявив Джон Кірбі.
Солдати - 'витратний матеріал' для РФ: у Білому домі розкрили шалені втрати КНДР
Кірбі розповів про великі втрати КНДР у боях на Курщині / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Коротко:

  • За останній тиждень втрати КНДР становлять близько 1000 солдатів
  • Військове керівництво Росії та КНДР розглядає своїх солдатів як "витратний матеріал"
  • Деякі солдати КНДР вчинили самогубства, щоб не потрапити в полон ЗСУ

Бойові дії в Курській області, які Росія проводить спільно з силами Північної Кореї, призводять до значних втрат серед північнокорейських військових. За останній тиждень КНДР втратила близько 1000 солдатів. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, якого цитує журналіст Келлі Мейєр у Х (Twitter).

За його словами, у США є дані, що північнокорейські військові ведуть наступ на українські позиції в Курській області, зазнаючи величезних втрат

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"Очевидно, що військові керівники Росії та КНДР ставляться до цих солдатів як до витратного матеріалу", - заявив Кірбі.

Крім цього, координатор зі стратегічних комунікацій Радбезу США зауважив, що у боях на Курщині лише за тиждень КНДР втратила тисячу солдатів.

"У нас є повідомлення про те, що солдати Північної Кореї наклали на себе руки... Замість того щоб здатися Україні", - додав Кірбі.

За даними розвідки Південної Кореї, щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців було вбито, ще близько тисячі зазнали поранень у боях з ЗСУ.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні - останні новини

Нагадаємо, у Курській області втрати північнокорейських військових перевищили 3 тисячі осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що існує ризик відправлення додаткових військових і техніки з КНДР для підтримки Росії.

Також військовий експерт Михайло Притула заявив, що Росія може залучити до війни проти України мільйонну армію з Північної Кореї, уникаючи мобілізації власного населення. За його словами, КНДР забезпечить Москву дешевою робочою силою, отримуючи натомість нафтопродукти, ресурси, їжу та технології.

Як повідомляв Главред, нещодавно українські військові вперше взяли в полон пораненого північнокорейського солдата, який воював на боці Росії. Цю інформацію підтвердила розвідка Південної Кореї. Солдата захопили під час операції ССО в Курській області, разом із іншими трофеями, зокрема БТР.

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Хто такий Джон Кірбі

Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

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