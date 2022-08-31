Реактивний двигун і штучний інтелект: у Туреччині представили нову модель Bayraktar

Безпілотник Baykar Kızılelma оснащено турбореактивним двигуном / Скріншот YouTube-канал Ulusal Kanal

Компанія Baykar Teknoloji показала нову модель ударного БПЛА Bayraktar – Baykar Kızılelma. Безпілотник оснащено реактивним двигуном і штучним інтелектом. Апарат може використовуватися навіть з палуби легкого авіаносця.

Як повідомляє агентство Анадолу, презентація нового реактивного надзвукового безпілотника Kızılelma (Червоне яблуко) відбулася у вівторок, 30 серпня. Захід проводився в рамках авіакосмічного фестивалю Teknofest Karadeniz в місті Самсун.

Технічний директор компанії Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар акцентував увагу на тому, що такі безпілотники, як Bayraktar Kızılelma, це майбутнє військової авіації. БПЛА можуть вести "агресивне маневрування", вони володіють розвиненою системою штучного інтелекту.

Модель безпілотника оснащено рекативним двигуном. Bayraktar Kızılelma, щоб організувати зліт, потрібна лише мінімальна довжина смуги. БПЛА може стартувати з палуби легкого авіаносця.

Також відомо, що Bayraktar Kızılelma – це надзвуковий малопомітний палубний безпілотник з турбореактивним двигуном.

Дрон розроблено турецькою оборонною компанією Baykar Makina в рамках проекту MIUS – бойового безпілотного авіакомплексу.

Безпілотники Bayraktar в Україні

Литва в червні всього за 3,5 дня зібрала близько 5 мільйонів євро на безпілотник Bayraktar для України. В Анкарі вирішили віддати Києву БПЛА безкоштовно. Гроші пішли на боєприпаси до дрону і на допомогу українцям.

Наприкінці липня компанія Baykar ухвалила рішення безкоштовно віддати Україні БПЛ Bayraktar TB2, на який грошові кошти було зібрано у Польщі. Компанія перейнялася солідарністю до поляків, які підтримують українців. Зібрані 22,5 млн злотих підуть на гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від російської агресії.

Генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар в серпні ще раз підкреслив, що компанія ні за які гроші не має наміру постачати Росії безпілотники Bayraktar. Він уточнив, що Baykar на боці України і підтримує український народ у боротьбі з російською військовою агресією.

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