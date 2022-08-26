Ні за які гроші: компанія Baykar не буде продавати Росії "Байрактари"

Компанія Baykar не буде продавати Росії "Байрактари" / скріншот

Турецька компанія Baykar ні за які гроші не стане поставляти російським окупантам дрони Bayraktar.

Про це заявити гендиректор турецької компанії Baykar Халук Байрактар в інтерв'ю, опублікованому російською службою ВВС.

Він підкреслив, що його компанія повністю на боці України, яка дуже несправедливо і агресивно піддається необгрунтованій атаці.

"Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою в нашому бізнесі. З Україною наша дружба і співпраця тривають вже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб в даній ситуації передати їм їх (Москві дрони). У цей період вся наша підтримка повністю на боці України. Оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна піддається дуже несправедливій, агресивній і необґрунтованій атаці. І тому, ніщо не затьмарить нашу співпрацю з Україною, незалежно від того, яка сума буде запропонована, наша позиція з цього приводу зрозуміла", — сказав гендиректор Baykar.

Зазначимо, що турецькі безпілотники стали нічним кошмаром для російських окупантів. Саме з їх допомогою в травні були знищені 2 російських катери типу"Раптор".

Також ми повідомляли, що на Сумщині українські захисники використовуючи Байрактар знищили стоянку техніки близько 80 одиниць (з них половина Град) біля села Пустовійтівка Роменського району.

Поблизу села Бішкінь знищено близько 100 одиниць російської техніки, в основному танки і БТР.

Читайте також: