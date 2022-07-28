Компанія Baykar безкоштовно віддасть Україні безпілотник, на який зібрали гроші у Польщі

Компанія Baykar безкоштовно віддасть Україні безпілотник Bayraktar TB2 для захисту українцями своєї Батьківщини / Reuters

Турецька авіабудівна компанія Baykar вирішила безкоштовно передати Україні безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2, на який були зібрані гроші у Польщі. Рада директорів компанії захоплена солідарністю поляків, які зібрали 22,5 млн злотих, і підтримує захист українцями своєї Батьківщини. Гроші підуть на гуманітарну допомогу постраждалим від російської військової агресії. Про це заявив ініціатор збору коштів, журналіст Славомір Сераковський.

Як повідомляє Європейська правда, він опублікував лист від Ради директорів компанії Baykar, в якому турки висловили захоплення участю сотень тисяч поляків у зборі грошей на військові потреби України.

читайте такожBayraktar ЗСУ знищив корабель РФ: у Міноборони розкрили деталі"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності... ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином", - наголошується в листі.

Зокрема, зібрані 22,5 мільйона злотих, за погодженням з українською та турецькою сторонами, направлять на гуманітарну допомогу українцям, серйозно постраждалим від війни.

Також Сераковський додав, що вдалося зібрати навіть більше грошей, ніж потрібно. Додаткові 1 800 000 злотих, і виручка з аукціону, перерахують до фонду ЗСУ у Нацбанку України.

Збір коштів буде закрито до кінця тижня, до цього часу сума може збільшитися.

"Підводячи підсумки: в цілому наша фінансова допомога Україні становить близько 50 млн злотих (10,6 млн доларів США)", - підкреслив Славомір Сераковський.

До речі, збір грошей на безпілотник Байрактар для України у Польщі анонсували ще 28 червня. Планувалося зібрати гроші за місяць, але вдалося впоратися швидше.

Литва зібрала 5 млн євро на Bayraktar, а Baykar віддала його Україні безкоштовно

Литовський журналіст Андрюс Тапінас ще 28 травня ініціював збір 5 мільйонів євро, щоб придбати безпілотник Bayraktar для України. Гроші вдалося зібрати всього за 3,5 дня, тоді як очікувалося, що на це піде 3 тижні.

"Ми зробили це! Напевно, вперше громадяни однієї держави можуть купити і подарувати таке важке озброєння іншій державі. 5 млн євро вже на рахунку Байрактара. Дякуємо всім, хто зробив внесок у цю грандіозну покупку! Кожен ваш євро - це внесок у припинення війни і рука допомоги Україні", - зазначив Тапюнас.

Компанія Baykar вирішила безкоштовно віддати Україні дрон, на який у Литві збирали гроші. Зібрані кошти віддали на боєприпаси для української армії та гуманітарні цілі.

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