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Танкери з СПГ прямують не у Азію, а до країн ЄС: у Європі різко впала ціна на газ

23 грудня 2021, 17:45

Біржова ціна на газ в країнах ЄС знизилася на 20%

газ Європа
У Європі різко знизилася спотова ціна на газ / Reuters

Ціна на газ у Європі у четвер, 23 грудня, різко знизилася, і становить близько 1600 доларів за тисячу кубометрів. Днем раніше вартість палива становила понад 2000 доларів. Зниження ціни відбулося на тлі повідомлень про розворот танкерів зі зрідженим природним газом з Азії до країн Євросоюзу.

Згідно з даними лондонської біржі ICE Futures, ціна ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах на січень становить вже 136,850 євро за МВт/год – близько 1600 доларів за одну тисячу кубометрів газу. Ціна знизилася на 20% після того, як було встановлено новий рекорд – понад 2000 доларів за тисячу кубів.

Танкери з СПГ відправляються замість Азії до Європи

Британська газета Financial Times 22 грудня повідомляла, що танкери зі скрапленим газом вирішили поміняти курс і різко розвернулися з Азії до Європи. Причина таких дій - високі ціни на газ в країнах ЄС, де готові платити за паливо більше.

"Судна, що перевозять скраплений природний газ і прямують до Азії, в середині рейсу змінюють курс для постачання палива європейським споживачам, які готові платити більше, оскільки ціни там досягають нових піків", - зазначалося в повідомленні.

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Як розповів глобальний директор підрозділу СПГ Platts Кьярана Роу, ринок газу у Європі наразі неконтрольований. Різниця в ціні на скраплений природний газ між європейськими країнами та Азією наразі є найвищою за весь час: 48,5 проти 41 долара за один мільйон британських теплових одиниць.читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і початок морозів: ціна на газ у Європі наближається до нового рекорду

У виданні підкреслили, що замість Азії до Європи вирушили не тільки американські, а й австралійські, а також перуанські кораблі.

Газова криза у Європі і шантаж Газпрому через ПП-2

Ціна на газ у Європі стала стрімко зростати ще в серпні поточного року у зв'язку з газовою кризою. Вартість тисячі кубометрів палива регулярно досягала рекордних показників. Попередній рекорд було встановлено 6 жовтня, коли паливо подорожчало до 1924 долара. Тоді ж президент РФ Володимир Путін зробив заяву про те, що Газпром готовий збільшити прокачування газу до країн Євросоюзу на 15%. Після цього ціна раптом впала до 988 доларів.

16 грудня вартість газу в ЄС досягла позначки в 1519 доларів. Подорожчання пов'язували із заявою міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка підтвердила зупинку сертифікації Північного потоку-2.

20 грудня газ в Євросоюзі подорожчав до 1700 доларів. Причиною тому стала відмова Газпрому від бронювання потужностей магістралі Ямал-Європа. Росіяни зарезервували 3,8 млн кубометрів з 89,1 млн куб.м, які пропонувалися на аукціоні. Через це газопровід фактично опинився на межі зупинки.читайте такожСША та Німеччина досягли угоди щодо ПП-2: доля труби Газпрому відтепер залежить від України

21 грудня вартість газу в ЄС підскочила до позначки вище 2000 доларів, що стало новим історичним рекордом. Газпром вирішив не бронювати потужності газопроводу Ямал-Європа, внаслідок чого робота труби де-факто зупинилася. Ситуація ускладнилася тим, що Європа найближчими днями очікує на похолодання, а виробництво електроенергії з відновлюваних джерел знизилося.

Газову кризу у Європі пов'язують з певними причинами, серед яких низький рівень запасів палива в газосховищах і відмова Газпрому від прокачування додаткових обсягів газу шляхом ГТС України. Росія очікує на запуск свого газопроводу Північний потік-2, яким паливо піде в обхід української газотранспортної системи.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що Газпром влаштував шантаж Європи питанням газу. За його словами, Росія заздалегідь зарезервувала менше потужностей української ГТС для постачань газу до Європи, а наразі й зовсім поставила ультиматум ЄС: або дешевий газ і запуск ПП-2, або проблеми з додатковим постачанням палива через Україну.

У керуючій компанії ГТС України (ОДТСУ) заявили, що кризова ситуація з газом у Європі спровокована Газпромом. Росіяни намагаються отримати для себе привілеї в ситуації з сертифікацією проекту Північний потік-2.

Втім, 16 грудня німецький регулятор оголосив про те, що сертифікацію ПП-2 не буде успішно завершено у першій половині наступного року. Швидше за все, запуск трубопроводу не відбудеться як мінімум до літа 2022 року.

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Євросоюз постачання газу Ціна на газ у Європі
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