"Росіяни вже питають: "Де наша армія?": виснаження війська може спричинити розпад РФ – Жданов

Путін виснажує свою армію, це загрожує Росії втратою обороноздатності. Росіяни можуть відреагувати на такі наслідки рішень диктатора РФ громадянською війною.

Виснаження російського війська може спричинити розпад РФ, вважає військовий експерт Олег Жданов/ sprotyv.info, Главред

Російський диктатор Володимир Путін своїми рішеннями щодо війни проти України може спричинити у Росії громадянську війну, яка закінчиться розпадом Російської Федерації.

А росіяни тим часом уже починають щось підозрювати й активно питають, "куди ж дівається російська армія". Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

За словами експерта, війна Росії проти України вже затягнулася, і тепер диктатор РФ вирішив вести її на виснаження. Путін не бачить іншого способу продовжувати воювати, крім цього, адже наступального потенціалу російська армія більше не має.

Окупанти можуть створити ще якусь загрозу наступу – при цьому лише загрозу, а не сам наступ – в районі Бахмута чи Авдіївки. На інших напрямках вони намагаються вести тверду оборону.

Російський диктатор може спробувати провести другу хвилю мобілізації у другій половині грудня. Але навряд чи вона буде успішною, вважає експерт.

А так як Путін продовжує виснажувати російську армію, РФ може втратити свою обороноздатність. Це у свою чергу можу призвести до громадянської війни в Росії, яка спричинить розпад Російської Федерації. Росіяни уже починають запитувати, куди ж поділася російська армія.

"Так, саме до цього йде. Мається на увазі відсутність оборонного потенціалу, тому що я сумніваюся, що друга хвиля мобілізації буде успішнішою за першу. І настрої в Росії вже не ті. Люди хоч і підтримують здебільшого війну з Україною, але вони вже починають ставити запитання: зачекайте, чому ми повинні йти в бій, якщо є непереможна і легендарна армія. Де вона? Це головне питання – де наша армія. Відповідно, це і позначатиметься на якості набору", – зазначає Жданов.

Раніше Жданов розповів, що бомбардувальники з Рязані, які завдавали удари по Україні, вже перебувають в Заполяр'ї, в Мурманській області. Там розташована база стратегічної авіації, і Росія вже перекидає їх туди. Експерт пояснив, що для України це дуже добре.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов зазначав, що Україна ні в кого не питатиме дозволу на завдавання ударів по російських окупантах, де б вони не перебували. Він наголосив, що Україна діятиме у своїх інтересах, у тому числі щодо свого захисту від російської агресії.

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