Ледве говорить і погано виглядає: у Мережі з'явилося нове відео з Кадировим

Відео було знято 21 вересня – в той же день, коли була записана "зустріч" Кадирова з главою МНС РФ Олександром Куренковим.

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Рамзан Кадиров опублікував нове відео / Колаж: Главред, фото: скріншот

На тлі чуток про те, що Рамзан Кадиров помер або щонайменше серйозно хворий, в Мережу потрапило нове відео - на кадрах глава Чечні зустрічається з главою Росгвардіі Віктором Золотовим.

Ролик оприлюднив російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" 28 вересня. Зазначається, що запис планували опублікувати в Telegram-каналі Кадирова ще в минулий понеділок, але не стали, оскільки він дуже погано виглядає і насилу розмовляє.

За даними каналу, відео було знято 21 вересня – в той же день, коли була записана "зустріч" Кадирова з главою МНС РФ Олександром Куренковим.

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Зйомки нібито проходили в приміщеннях, розташованих поруч з 5-м корпусом Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) РФ, де лежить глава Чечні, хоча на відео Золотов каже, що нібито зустріч проходить в Росгвардіі.

"Оскільки зйомки проводилися за терміновим запитом чеченської сторони, то Золотов явно не знає про що говорити. Він вітає Кадирова і з ювілеєм його матері, який був на початку серпня, і з днем народження республіки, який був на початку вересня. Кадиров намагається відповісти на привітання, але це у нього просто не виходить", – йдеться у повідомленні.

В кінці короткої зустрічі Кадиров все ж таки починає говорити, але по запису видно, що кожне слово йому дається з великими труднощами.

"Він говорить повільно, тихо, затинається. А часом і зовсім здається, що втрачає думку (особливо коли говорить про палаючу техніку і бтри). Тож не дивно, що в підсумку запис вирішили не давати "в ефір". Замість неї в каналі Рамзана Кадирова розмістили запис того, як його син Адам б'є в СІЗО Микиту Журавеля. І одразу ми дізналися від Ксенії Собчак, що Кадиров "живий, здоровий...дуже енергійно їв горішки кешью". Мабуть, медицина ЦКЛ створила диво за чотири дні", - додали на каналі.

Дивіться відео - У мережі показали нове відео з Кадировим:

Кадиров хворий - що відомо

17 вересня в Мережі почали поширюватися чутки про нібито смерть Кадирова. Потім з'явилася непідтверджена інформація, що в той же день біля лікарні Кремля вишикувалася ціла черга авто з державними номерами Чечні. Серед приїжджих нібито навіть ідентифікували родичів Кадирова. Пізніше були повідомлення, нібито він знаходиться в медикаментозній комі.

ЗМІ писали, що Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, однак орган не прижився. Кадиров знаходиться в одній з московських медустанов. Нібито планується повторна операція з трансплантації. Періодично глава Чечні приходить до тями – тоді до нього з'їжджаються соратники, щоб розділити владу між наступниками.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров поки живий, хоча і з'явилися повідомлення про його смерть.

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