УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Ледве говорить і погано виглядає: у Мережі з'явилося нове відео з Кадировим

Анна Ярославська
28 вересня 2023, 12:14 оновлено 28 вересня, 12:19
Відео було знято 21 вересня – в той же день, коли була записана "зустріч" Кадирова з главою МНС РФ Олександром Куренковим.
Рамзан Кадиров
Рамзан Кадиров опублікував нове відео / Колаж: Главред, фото: скріншот

На тлі чуток про те, що Рамзан Кадиров помер або щонайменше серйозно хворий, в Мережу потрапило нове відео - на кадрах глава Чечні зустрічається з главою Росгвардіі Віктором Золотовим.

Ролик оприлюднив російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" 28 вересня. Зазначається, що запис планували опублікувати в Telegram-каналі Кадирова ще в минулий понеділок, але не стали, оскільки він дуже погано виглядає і насилу розмовляє.

За даними каналу, відео було знято 21 вересня – в той же день, коли була записана "зустріч" Кадирова з главою МНС РФ Олександром Куренковим.

відео дня

Зйомки нібито проходили в приміщеннях, розташованих поруч з 5-м корпусом Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) РФ, де лежить глава Чечні, хоча на відео Золотов каже, що нібито зустріч проходить в Росгвардіі.

"Оскільки зйомки проводилися за терміновим запитом чеченської сторони, то Золотов явно не знає про що говорити. Він вітає Кадирова і з ювілеєм його матері, який був на початку серпня, і з днем народження республіки, який був на початку вересня. Кадиров намагається відповісти на привітання, але це у нього просто не виходить", – йдеться у повідомленні.

В кінці короткої зустрічі Кадиров все ж таки починає говорити, але по запису видно, що кожне слово йому дається з великими труднощами.

"Він говорить повільно, тихо, затинається. А часом і зовсім здається, що втрачає думку (особливо коли говорить про палаючу техніку і бтри). Тож не дивно, що в підсумку запис вирішили не давати "в ефір". Замість неї в каналі Рамзана Кадирова розмістили запис того, як його син Адам б'є в СІЗО Микиту Журавеля. І одразу ми дізналися від Ксенії Собчак, що Кадиров "живий, здоровий...дуже енергійно їв горішки кешью". Мабуть, медицина ЦКЛ створила диво за чотири дні", - додали на каналі.

Дивіться відео - У мережі показали нове відео з Кадировим:

скріншот

Кадиров хворий - що відомо

17 вересня в Мережі почали поширюватися чутки про нібито смерть Кадирова. Потім з'явилася непідтверджена інформація, що в той же день біля лікарні Кремля вишикувалася ціла черга авто з державними номерами Чечні. Серед приїжджих нібито навіть ідентифікували родичів Кадирова. Пізніше були повідомлення, нібито він знаходиться в медикаментозній комі.

ЗМІ писали, що Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, однак орган не прижився. Кадиров знаходиться в одній з московських медустанов. Нібито планується повторна операція з трансплантації. Періодично глава Чечні приходить до тями – тоді до нього з'їжджаються соратники, щоб розділити владу між наступниками.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров поки живий, хоча і з'явилися повідомлення про його смерть.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Рамзан Кадиров
Реклама

Головне за день

В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

09:53 Політика
Військовий облік для жінок і повернення перевірок для бізнесу: що зміниться з 1 жовтня

Військовий облік для жінок і повернення перевірок для бізнесу: що зміниться з 1 жовтня

09:30 Україна
Путін отримає далекобійними ракетами по "вєлічію" ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – Огризко

Путін отримає далекобійними ракетами по "вєлічію" ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – Огризко

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

12:14

Ледве говорить і погано виглядає: у Мережі з'явилося нове відео з Кадировим

11:55

Гороскоп на завтра 29 вересня 2023: Рибам - знайомство, Терезам - проблеми минулого

11:41

Чистить все і не смердить, як магазинний: дівчина приготувала супер-спрей для прибиранняВідео

11:38

"Вдається творити": дочка-мовчунка Сумської похвалилася роботою за "криваві" рублі В РФ

11:31

Карабах припиняє існування: "влада" республіки підписала указ

Путін отримає далекобійними ракетами по "вєлічію" ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – ОгризкоПутін отримає далекобійними ракетами по «вєлічію» ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – Огризко
11:22

З початку повномасштабного вторгнення РФ у боях втратила 90 літаків - розвідка

10:52

"Україну змушують стікати кров'ю": Огризко пояснив, чому Захід не хоче роззброювати РФ

10:35

"Азов" взяв у полон російського командира із солдатами

10:24

Ракетний удар по Миколаєву: окупанти влучили в об'єкт інфраструктури

Реклама
10:04

"Спланована провокація": путіністка Кудрявцева вийшла в ефір пропагандистського ТБ в кольорах прапора України

09:55

Чисто, ароматно і ніякого нальоту: що кладуть в бачок унітазу

09:53

В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

09:30

Військовий облік для жінок і повернення перевірок для бізнесу: що зміниться з 1 жовтня

09:13

Чи можуть поставки зброї в РФ змінити хід війни: Світан оцінив ризикиВідео

09:01

Дешево і без хімії: як відмити духовку лимонною кислотою

08:59

ЗСУ стримують окупантів під Бахмутом та наступають на двох напрямках

08:34

Дальність понад 300 км: у жовтні Іран може домовитися з РФ про передачу ракет - ISW

08:29

Список реформ від США: забаганки наших партнерів чи інтереси України?Погляд

08:21

Іменини 29 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

08:17

Таку картоплю в духовці повинна вміти кожна господиня: новий рецепт смакоти у паніровці

Реклама
07:58

Росія масово запустила ударні дрони по Україні: ППО знищила 40 БПЛА

07:34

Живуть під звуки сирен: Подоляк заявив, що панічні настрої в Криму наростатимуть

06:42

ЗСУ ймовірно здійснили прорив на лінії Роботине - Вербове – ISW

06:22

Лист із реформами від Білого дому: головні вимоги до УкраїниПогляд

05:30

Як зрозуміти, що дівчина тебе не любить: запам'ятайте ці ознаки раз і назавжди

04:45

Гороскоп на жовтень 2023 для Раків: детальний прогноз на місяцьВідео

02:10

Як відрізнити церкву Московського патріархату від Київського: варто знати кожному

01:17

Не робіть цього після збільшення губ: топ порад, щоб зняти набряклість

00:01

ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль-Подоляк

27 вересня, середа
23:38

Може вплинути на здоров'я: Україну накрила майже 9-бальна магнітна буря

23:10

Російська співачка боїться, що її іспанську квартиру віддадуть українцям

22:40

Росіяни ненароком розкрили справжні масштаби удару ЗСУ по підводному човні ЧФ РФ

22:23

"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

21:57

Росія мітить на посаду в ООН: Україна різко вказали на місце агресора

21:44

Вже кілька днів немає новин про один з напрямків фронту: що сталось

21:09

ЗСУ в якийсь момент не зможуть ефективно застосовувати Abrams: у чому причина

21:02

Баклажани на зиму: швидкий рецепт від Євгена Клопотенко

20:55

До Умерова є питання по сутіПогляд

20:39

Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

20:32

Крига скресла: парламент Болгарії проголосував за поставку несправних ракет С-300 для ЗСУ

Реклама
20:25

Як швидко протверезіти: три кроки на шляху до хорошого самопочуття, якщо "перебрав"

20:20

В Україні розклали по поличках, чи зможе РФ "перемогти" до 2025 року

20:12

"Це буде доленосний час": названа дата вирішального і важливого бою в Україні - прогноз

19:44

Дискваліфікована міс розповіла про свого бойфренда-росіянинаВідео

19:34

Що буде з мобілізацією в Україні: у Міноборони назвали умову її посилення

19:10

Довга війна: які виклики чекають українцівПогляд

19:05

"Бабине літо" не відпускає: де в Україні буде найтепліше

18:44

Момент потрапив на фото: шикарну Демі Мур підвело плаття на заході

18:34

Сергій Філімонов. Руками полонених росіян ліпше не торкатися, і ногами тежВідеоблоги

18:11

Понад 7 млн: Шакіру вдруге звинувачують у шахрайстві

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти