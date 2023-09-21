Кадирова вирішили ліквідувати: розкрита несподівана причина і ймовірний сценарій

Російські спецслужби вирішили ліквідувати Рамзана Кадирова, вважає Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов спрогнозував майбутнє Рамзана Кадирова / Главред, скрін

Російські спецслужби вирішили усунути лідера Чечні Рамзана Кадирова, заявив співголова громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

На його думку, причинами є те, що Кадиров відмовився проводити мобілізацію в Чечні на війну в Україну, а також фактично створив на території республіки підконтрольну йому ПВК. Таку думку він висловив в інтерв'ю Главреду.

"А також це спроба впливати на політичні процеси всередині самої Російської Федерації і зростання в РФ мусульманського фактора в Російській Федерації. Всі ці складові і дають підставу говорити, що російські спецслужби вирішили нейтралізувати сам характер можливих неприємностей", - зазначив він.

Експерт вважає, що російські спецслужби вирішили ліквідувати Кадирова, щоб не допустити можливість його виступу проти Кремля в майбутньому.

"Немає лідера - нікому очолювати (заколот, - ред.). А як можуть ліквідувати, то давайте подивимося, як вони ліквідували представників чеченського руху опору. Там багато було сценаріїв. Дудаєва ліквідували ракетним ударом, причому по телефону з ним розмовляв "хороший росіянин", який зараз не вилазить з українських ЗМІ. Давайте ще згадаємо Басаєва, Масхадова. І від багатьох факторів залежить, який саме сценарій буде реалізований", - додав Снєгирьов.

Дивіться відео - інтерв'ю Дмитра Снєгирьова Главреду:

Раніше в ГУР дали відповідь на питання про те, помер Кадиров чи ні. Андрій Юсов розповів про ситуацію, що виникла в Чечні у зв'язку з ймовірною зміною влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Кадирова ввели в штучну кому. Леонід Невзлін не виключає як гру в "смерть" в інтересах Кремля, так і реальну смерть глави Чечні Рамзана Кадирова.

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