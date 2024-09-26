Дозвіл на удари вглиб РФ: чи справді Путін почне війну з НАТО - Розумний

Західні партнери, найімовірніше, торгуватимуться з Путіним на фоні дозволу ударів вглиб РФ.

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Чи почне Путін війну з НАТО / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Політичний експерт Максим Розумний припустив, чи справді Путін почне війну з НАТО, якщо Україні дозволять бити західною зброєю вглиб Росії.

"Не думаю, що Путін почне війну з НАТО. До речі, це була дуже дивна заява, а він сказав, що такий дозвіл означатиме, що розпочалася війна, адже в російській риториці ця війна з НАТО вже давно триває, та й узагалі, там ніякої України немає - тільки Росія і НАТО. Але якщо вони так говорять, значить, щось вони мають на увазі", - сказав він під час чату з читачами Главреда.

За його словами, наші західні партнери, найімовірніше, торгуватимуться з Путіним і погрожуватимуть йому цим дозволом.

"І це для них набагато важливіше, ніж дозвіл і самі постріли. Для наших західних партнерів робочим сценарієм є заморожування конфлікту. І цей дозвіл бити по території Росії є інструментом тиску на Москву, щоб змусити її погодитися на цей сценарій. Переконаний, що Росія згодна на цей варіант, але за певних умов і в певний момент, тобто не зараз, а, наприклад, коли російським військам вдасться вийти на адмінмежі Донецької області. А американці та європейці хочуть змусити Росію вже зараз вчинити таким чином", - наголосив Розумний.

Експерт також підкреслив, що зараз триває складна гра, покер, де один блефує, інший теж.

"Путін поки що показує свою недоговороздатність. Тому я думаю, що дозвіл бити вглиб Росії західною зброєю буде, але не дуже офіційний, як у тому анекдоті: є, але дуже трошки і тільки для себе. Тобто ми будемо трошки бити по території Росії, але не сильно і без офіційного і публічного дозволу", - додав він.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Удари західною зброєю вглиб Росії - що відомо

Нагадаємо, колишній директор ЦРУ Девід Петреус наголосив, що через постійний російський терор українського населення дозвіл США на удари вглиб Росії повинен бути наданий якомога швидше.

Також відомо, що позиція Німеччини щодо атак по території Росії залишається незмінною. Країна не надасть дозволу ЗСУ на удари німецькою зброєю по цілях в РФ, навіть якщо союзники ухвалять таке рішення.

В той же час, Фінляндія та Швеція не обмежували Україну у використанні їхньої зброї для ударів по території Росії. Проте її застосування має відповідати міжнародному праву.

Удари по РФ / Інфографіка: Главред

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