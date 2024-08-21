Розкрито масштаби наслідків пожежі на нафтобазі під Ростовом

Доля 44 резервуарів із паливом невідома - вони приховані під хмарою густого диму.

https://glavred.net/world/raskryty-masshtaby-posledstviy-pozhara-na-neftebaze-pod-rostovom-10590503.html Посилання скопійоване

Нафтобаза під Ростовом горить чотири дні, резервуари спустошені / Колаж Главреда. Фото: Радіо Свобода, скріншот відео

Нафтобаза в Пролетарську Ростовської області, по якій вдарили БПЛА в ніч проти 18 серпня, горить уже четверту добу. Незважаючи на зусилля рятувальників, вогонь не вдається приборкати.

Радіо Свобода публікує 21 серпня знімки палаючого об'єкта. За словами аналітиків, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, 4 - частково зруйновано, 16 - не пошкоджено.

Водночас доля 44 невідома, оскільки вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом.

відео дня

Атака на нафтобазу в Ростовській області - головне

Раніше Главред писав про атаку дронів у ніч проти 18 серпня на Ростовську область. Попередньо - було ураження паливного об'єкта країни-агресора. У російських пабліках викладали фото і відео наслідків нібито "прильотів" - на території нафтобази сталася масштабна пожежа.

Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу. Силами оборони зафіксовано щонайменше два осередки загоряння на території об'єкта. Детальніша інформація про наслідки ураження уточнюється.

На нафтобазі зберігали нафту і нафтопродукти, які поставлялися також і для потреб окупаційної армії РФ.

На другий день ліквідації пожежі вогонь охопив понад 5 резервуарів із паливом, гриміли нові вибухи.

Станом на ранок третього дня площа пожежі становила 10 тисяч квадратних кілометрів - окупанти залучили до ліквідацій наслідків літаки Іл-76 МНС і кілька поїздів.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред