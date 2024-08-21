Лукашенко сильно розлютив вірмен: посольство Білорусі закидали яйцями та картоплею

Активісти в Єревані закидали посольство Білорусі помідорами та яйцями через заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Активісти в Єревані закидали посольство Білорусі помідорами та яйцями / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У середу, 21 серпня, посольство Білорусі у Вірменії закидали яйцями, помідорами та картоплею. Причиною протесту були образливі висловлювання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на адресу вірмен. Про це повідомила вірменська служба "Радіо Свобода".

Члени партії "В ім'я Республіки" та її прихильники організували акцію протесту під посольством Білорусі. Протестувальники із криками "Геть з Вірменії!" закидали будівлю булоруського посольства яйцями, помідорами та картоплею.

Активісти, серед яких був голова партії Арман Бабаджанян, вимагали вигнати всіх співробітників дипмісії та оголосити їх персонами нон грата з 72-годинним терміном для виїзду з країни.

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Протест спровокували слова Лукашенка в інтерв'юросійському пропагандистському телеканалу, де він критично висловився про політику Вірменії. Самопроголошений президент Білорусі зневажливо відгукнувся про зближення Вірменії із західними країнами.

"Ви бачите політику. Я навіть не звертав уваги і говорити не хочу про Вірменію. Ну що це за політика? Ну кому вірмени потрібні, окрім нас? Нікому вони не потрібні. Нехай розвивають свою економіку та орієнтуються на те, що вони мають. Яка Франція, який Макрон?" - сказав білоруський диктатор.

Лідер партії Арман Бабаянян заявив, що Лукашенко зробив ці образливі коментарі за вказівкою Кремля.

У відповідь на протест офіційний Мінськ викликав тимчасового повіреного у справах Вірменії в Білорусі для розмови. В Білорусі обурені тим, що правоохоронці не захистили будівлю дипломатичної місії. Офіційний Єреван досі не прокоментував заяви Лукашенка.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Заяви Лукашенко - новини за темою

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито прагне спровокувати Росію на використання тактичної ядерної зброї, і була б цьому "дуже рада". Він також зазначив, що у разі застосування ядерної зброї, Росія та Білорусь могли б залишитися без союзників у світі.

Також Лукашенко панічно налаштований і повідомляв, що якшо настане крах Росії, то країни СНД також не зможуть нормально існувати і занепадатимуть.

Як повідомляв Главред, Лукашенко продовжує підтримувати Путіна та всіма доступними методами показує, що готовий надавати йому допомоги.

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