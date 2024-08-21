УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Лукашенко сильно розлютив вірмен: посольство Білорусі закидали яйцями та картоплею

Руслана Заклінська
21 серпня 2024, 20:57
144
Активісти в Єревані закидали посольство Білорусі помідорами та яйцями через заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Лукашенко сильно розлютив вірмен: посольство Білорусі закидали яйцями та картоплею
Активісти в Єревані закидали посольство Білорусі помідорами та яйцями / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У середу, 21 серпня, посольство Білорусі у Вірменії закидали яйцями, помідорами та картоплею. Причиною протесту були образливі висловлювання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на адресу вірмен. Про це повідомила вірменська служба "Радіо Свобода".

Члени партії "В ім'я Республіки" та її прихильники організували акцію протесту під посольством Білорусі. Протестувальники із криками "Геть з Вірменії!" закидали будівлю булоруського посольства яйцями, помідорами та картоплею.

Активісти, серед яких був голова партії Арман Бабаджанян, вимагали вигнати всіх співробітників дипмісії та оголосити їх персонами нон грата з 72-годинним терміном для виїзду з країни.

відео дня

Протест спровокували слова Лукашенка в інтерв'юросійському пропагандистському телеканалу, де він критично висловився про політику Вірменії. Самопроголошений президент Білорусі зневажливо відгукнувся про зближення Вірменії із західними країнами.

"Ви бачите політику. Я навіть не звертав уваги і говорити не хочу про Вірменію. Ну що це за політика? Ну кому вірмени потрібні, окрім нас? Нікому вони не потрібні. Нехай розвивають свою економіку та орієнтуються на те, що вони мають. Яка Франція, який Макрон?" - сказав білоруський диктатор.

Лідер партії Арман Бабаянян заявив, що Лукашенко зробив ці образливі коментарі за вказівкою Кремля.

У відповідь на протест офіційний Мінськ викликав тимчасового повіреного у справах Вірменії в Білорусі для розмови. В Білорусі обурені тим, що правоохоронці не захистили будівлю дипломатичної місії. Офіційний Єреван досі не прокоментував заяви Лукашенка.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Заяви Лукашенко - новини за темою

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито прагне спровокувати Росію на використання тактичної ядерної зброї, і була б цьому "дуже рада". Він також зазначив, що у разі застосування ядерної зброї, Росія та Білорусь могли б залишитися без союзників у світі.

Також Лукашенко панічно налаштований і повідомляв, що якшо настане крах Росії, то країни СНД також не зможуть нормально існувати і занепадатимуть.

Як повідомляв Главред, Лукашенко продовжує підтримувати Путіна та всіма доступними методами показує, що готовий надавати йому допомоги.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Білорусь Олександр Лукашенко новини Білорусі новини Вірменії
Реклама

Головне за день

Два удари могли "випиляти" до 25% МіГ-31К: подробиці атаки на "Савалейку"

Два удари могли "випиляти" до 25% МіГ-31К: подробиці атаки на "Савалейку"

20:28 Світ
В Україну йде похолодання: де температура впаде до +21

В Україну йде похолодання: де температура впаде до +21

19:34 Синоптик
Нью-Йорк - не за росіянами, але рівної лінії немає: що відбувається у селищі

Нью-Йорк - не за росіянами, але рівної лінії немає: що відбувається у селищі

18:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Роблять дивні речі: як визначити, що кіт щасливий - господарі і не здогадуються 6553

Роблять дивні речі: як визначити, що кіт щасливий - господарі і не здогадуються

Олена Зеленська зустрілася зі своєю найкращою подругою під час важливого візиту 3254

Олена Зеленська зустрілася зі своєю найкращою подругою під час важливого візиту

Буде гірше за втрату Суджі: ЗСУ починають битву за ключову точку на Курщині - Bild 3245

Буде гірше за втрату Суджі: ЗСУ починають битву за ключову точку на Курщині - Bild

Путін і Кадиров назвали себе піхотинцями: диктатор приїхав у Чечню по військових 2708

Путін і Кадиров назвали себе піхотинцями: диктатор приїхав у Чечню по військових

Останні новини

21:15

'"Влаштують темну": Москві загрожує масштабний блекаут - The Moscow Times

21:06

Після заборони УПЦ МП Зеленський поспілкувався із Патріархом Варфоломієм

20:57

Лукашенко сильно розлютив вірмен: посольство Білорусі закидали яйцями та картоплеюВідео

20:43

ЗСУ беруть Курщину, а Путін вирішив покуштувати пастилу: в патріотів РФ бомбить

20:28

Два удари могли "випиляти" до 25% МіГ-31К: подробиці атаки на "Савалейку"

Огризко: Курська операція – початок кінця Путіна, Росія близька до катастрофиОгризко: Курська операція – початок кінця Путіна, Росія близька до катастрофи
20:04

РФ планує "таємну мобілізацію" на тлі боїв на Курщині: ЗМІ розкрили плани Кремля

19:46

Ризик відступу з Курської областіПогляд

19:34

В Україну йде похолодання: де температура впаде до +21

19:29

В Курську відволікаючий маневр: ЗСУ можуть неочікувано звільнити Крим - експерт

Реклама
18:59

Нью-Йорк - не за росіянами, але рівної лінії немає: що відбувається у селищі

18:53

Погрожувала вбивством: суд дав відповідь, чи відкриє справу проти доньки Фаріон

18:47

Чи вимикатимуть світло українцям 22 серпня: "Укренерго" шокувало заявою

18:25

"Така, як є": який вигляд Соломія Вітвіцька має в реальному житті

18:24

"Щось почне змінюватися": дипломат сказав, коли в РФ спалахнуть протести проти Путіна

18:12

Дрони вже чотири дні атакують аеродром "Оленья": подробиціВідео

18:07

Попри бажання актора: яке передсмертне прохання Ален Делона не виконали рідні

17:36

Хто такі "Альтушки" і чому їхні розмови лякають: "дикі" тренди інтернетуВідео

17:34

Лише геній знайде дивну троянду за 5 секунд: загадка на перевірку уважності

17:27

"Красиві до непристойності": Залужний похвалився свіжим знімком із дружиною

17:21

ГУР масштабно атакувало аеродром "Саваслейка": знищено зграю літаків РФ

Реклама
17:16

''Нехай Курськ захоплюють'': Путін готовий віддати території Україні - Жданов

17:10

Голий торс і довге волосся: Дурнєв приголомшив свіжим фото

17:09

Як позбутися запаху сигарет у квартирі чи будинку: 5 найпростіших ефективних способівВідео

16:47

"Скоро "атомка" буде наша!": який настрій панує серед бійців ЗСУ під КурськомВідео

16:43

Є загроза для спинного мозку: який стан дітей після удару РФ по кафе на Запоріжжі

16:42

Як використовувати засоби для автозасмаги: підготовка, нанесення та змивання новини компанії

16:27

РФ проявила ініціативу: Лубінець розкрив деталі нового обміну полоненими

16:15

Вперше з початку війни: ЗСУ затискають в оточення армію РФ в Курській області

15:47

Переговори між Україною та Росією можуть початись лише за однієї умови - екс-глава МЗС

15:26

Все заради підписників: блогерка Верба видала фейк про шоу "Холостяк"

15:25

Вже не розуміють, за що вони воюють: Огризко назвав сценарій катастрофи в Росії

15:22

Чому потрібно вийти на вулицю посеред ночі: старі прикмети 22 серпня

15:21

"Здається, почалися блокування": у Росії "приліг" інтернет

15:14

Українці набігали 3 600 000 грн на благодійність

15:13

Жінка вдає, що не помічає постійних зрад чоловіка: вона назвала дивну причину свого рішення

15:07

Ключову роль у забороні УПЦ (МП) зіграла СБУ і позиція її голови Малюка, - експерт

15:05

Затяжні тривоги: експерт сказав, чому "Шахеди" довго "кружляють" над Україною

14:58

Барбір відповіла на плітки про роман із колегою по "Сніданку" Сенічкіним

14:55

Вчені показали, як виглядала 40-річна жінка 75 тисяч років тому - фото

14:31

Українка викликала фурор на французькому "Голосі"Відео

Реклама
14:25

Командування РФ кидає у Курську область "космічні" війська: резерви на межі

14:20

Катастрофічна ситуація для Путіна: чи відповість РФ на події на Курщині - Огризко

14:11

Адвокат поцікавилася у "Євросолідарності", чи залишається Порошенко дияконом УПЦ (МП) - ЗМІ

14:02

Дружина - працівниця жердини і пілона: Корольова видала свого сина за "вигідну" партіюВідео

13:37

Сили оборони перейшли в контрнаступ на Харківщині і вибили ворога: деталі операції

13:29

Вивела все закордон: блогер розсекретив справжні плани "афери" Доліної

12:56

Удар по ЗРК С-300 у Ростовській області: відомо, для чого і чим атакували ЗСУВідео

12:55

Чоловік зрадниці Сєдокової вивалив брудний секрет про неї

12:54

"Ми всі тут українці": як зараз виглядає Суджа і що кажуть про ситуацію місцевіФото

12:45

Оля Фреймут прокоментувала російське громадянство чоловіка та українські санкції

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти