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Два удари могли "випиляти" до 25% МіГ-31К: подробиці атаки на "Савалейку"

Яна Ставська
21 серпня 2024, 20:28
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За даними ГУР, внаслідок атаки було знищено літак МіГ-31К/И та два літаки Іл-76.
кинжал, миг31к
ГУР завдало ударів по аеродрому 16 серпня - це була друга атака поспіль / Колаж Главреда. Фото: Defense Express

Російські окупанти могли втратити до 25% усіх винищувачів МіГ-31К під час кількох атак ГУР на аеродром Савалейка, вважають аналітики Defense Express.

Експерти вказують, що супутникові знімки аеродрому за той день не фіксували пожеж на обʼєкті. Однак це ще не відповідь, оскільки вибухи від БПЛА, які не призвели до значного горіння, зафіксовані не будуть.

"Водночас варто зазначити, що можливість ураження саме такої кількості МиГ-31К цілком можлива. Справа в тому, що під час ще першої атаки 14 серпня ворог не зміг підняти у небо всі літаки. Можливо, що аналогічна ситуація трапилась і через два дні", - пишуть аналітики.

відео дня

Якщо офіційно підтвердиться пошкодження 6 МіГ-31К та знищення ще одного, то мова йде про ураження приблизно 25% всіх носіїв так званих гіперзвукових ракет "Кинджал" у РФ, пояснюють у виданні.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Удар по Савалейці - головне

Українські дрони-камікадзе завдали 16 серпня потужного удару по російському аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області. Внаслідок атаки знищено три літаки, ще п'ять зазнали пошкоджень.

За даними ГУР, внаслідок атаки було знищено літак МіГ-31К/И та два літаки Іл-76. Також українські захисники пошкодили близько п'яти літаків, ймовірно МіГ-31К/И.

Розвідка також зазначає, що це не перший удар по аеродрому "Саваслейка", попередній удар завдали 13 серпня. Тоді був уражений склад паливно-мастильних матеріалів і пошкоджено літак МіГ-31К/И.

Два удари могли
Ракета Кинджал - у чому небезпека, основні характеристики / Інфографіка: Главред

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