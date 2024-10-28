Підтримка США після виборів: Зеленський зробив заяву щодо позиції Трампа

Зеленський наразі не має підстав хвилюватися щодо можливого скасування підтримки України.

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Україна має план на випадок, якщо ризики щодо підтримки США справдяться / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Володимир Зеленський

Про що говорив Зеленський:

Для України існує єдиний ризик зі сторони США

Україна розраховує на двосторонню підтримку Конгресу

В України є план зміцнення

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що кандидат у президенти США від Республіканської партії може нібито скасувати підтримку України.

Під час спільної пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа він заявив, що не володіє такими даними і особисто не чув подібних заяв від Трампа.

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"Я не чув, щоб Трамп сказав, що він скасує цю підтримку. Ми не знаємо, що буде. Ми розуміємо всі ризики, що може статися. Найбільший ризик буде, якщо політика США зміниться (після виборів - Главред)", - наголосив президент.

Наразі все ще невідомо, хто стане наступником Джо Байдена та вступить на посаду нового президента США, однак, хто б це не був - Україна буде розраховувати на підтримку як і демократів, так і республіканців у Конгресі.

"Я не впевнений, що Трамп, якщо він стане президентом, що він дійсно захоче програти. Програти в сенсі припинити підтримку України. Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе", - додав Зеленський.

Президентські вибори в США / Інфографіка: Главред

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Заяви в контексті президентських виборів в США

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що вибори в США стають переломним моментом для України. І незалежно від результатів, допомога країні може зменшитись.

Раніше Главред писав, що президент США Джо Байден занепокоєний щодо можливих наслідків майбутніх президентських виборів. Риторика кантидата у президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату".

Напередодні сенатор-республіканець Марко Рубіо зробив заяву на захист Дональда Трампа, наголошуючи, що війна РФ проти України має завершитися переговорами, а не перемогою Києва.

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