Незалежно від результатів виборів в США: допомога Україні може зменшитись - ЗМІ

ЗСУ значною мірою залежать від допомоги США.

https://glavred.net/ukraine/nezavisimo-ot-rezultatov-vyborov-v-ssha-pomoshch-ukraine-mozhet-umenshitsya-smi-10608974.html Посилання скопійоване

Зменшення допомоги Україні після виборів в США / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Головне:

Допомога Україні може зменшитись

Можливості для України звузяться, якщо на виборах у США переможе Трамп

Гарріс буде важко утримати фінансову підтримку через Конгрес

Після більш ніж 1000 днів жорстоких боїв, вибори в США стають переломним моментом для України. І незалежно від результатів, допомога країні може зменшитись. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що офіційні особи в Києві та Європі стурбовані тим, що перемога Дональда Трампа може призвести до того, що Україна буде змушена вдатися до болючого врегулювання війни, яке дозволить російському диктатору Володимиру Путіну зміцнити свою владу на території країни.

відео дня

За словами видання, хоча президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, сувора реальність полягає в тому, що виснажені українські збройні сили значною мірою залежать від допомоги США. Зокрема деякі союзники України вже заговорили про те, як може закінчитися війна.

"Якщо переможе Трамп, який заявив, що "врегулює" конфлікт ще до вступу на посаду, а також виконає свої погрози припинити допомогу, то у такому разі можливості для України різко звузяться", - наголосили в Bloomberg.

Там додали, що якщо навіть переможе Камала Гарріс, то, за словами західних чиновників, які говорили на умовах анонімності, Сполученим Штатам, ймовірно, буде важко утримати значну фінансову підтримку через Конгрес.

Вибори в США / Інфографіка: Главред

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Вибори в США - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не страшна для України, оскільки як демократи, так і республіканці хочуть досягти справедливого миру.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що результат президентських виборів у США наступного місяця буде вирішальним для майбутнього України та амбіцій щодо вступу до НАТО.

В той же час, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов вважає, що кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп у разі свого обрання на посаду президента навряд чи зможе виконати обіцянку вирішити долю війни в Україні ще до вступу на посаду.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред