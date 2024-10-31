8 тисяч солдатів КНДР вступлять у бій найближчими днями: заява США

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- Росія підготувала для бою 8 тисяч солдатів КНДР
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Американська розвідка підтвердила перебування щонайменше 8 тисяч солдатів КНДР у Курській області. Це угруповання вступить у бій найближчими днями, цитує держсекретаря США Блінкена кореспондент Голосу Америки Остап Яриш.
"Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у боях проти українських сил, але очікуємо, що це станеться найближчими днями".відео дня
Блінкен додав, що незабаром США оголосять про нові пакети озброєнь для України.
До слова, напередодні постпред України в ООН Сергій Кислиця, виступаючи на засідання Радбезу, заявив про плани Москви сформувати щонайменше 5 частин або з'єднань із військовослужбовців КНДР. До складу цього контингенту, як повідомив Кислиця, ввійде щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, із них три генерали з Генерального штабу армії КНДР.
КНДР проти України - головне
Як писав Главред, за даними Пентагону, приблизно 10 000 північнокорейських солдатів прибули для військових тренувань до східних регіонів Росії. Деяких з них вже перемістили ближче до кордону з Україною. РФ забезпечує північнокорейських військових своєю формою та зброєю.
Нині Україні відомо про те, що у підготовчому таборі перебуває 3 тисячі корейців. Поки вони ще не були задіяні у бою.
"Ще ні, але вони будуть. Це питання вже у днях, а не у місяцях", - сказав президент 31 жовтня.
Разом з тим, у матеріалі Financial Times йдеться, військових КНДР таємно привезли цивільними вантажівками з Далекого Сходу Росії до Курської області.
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