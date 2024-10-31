8 тисяч солдатів КНДР вступлять у бій найближчими днями: заява США

Сполучені Штати пообіцяли оголосити про нові пакети допомоги невдовзі.

https://glavred.net/ukraine/8-tysyach-soldat-kndr-vstupyat-v-boy-v-blizhayshie-dni-zayavlenie-ssha-10610282.html Посилання скопійоване

США досі не надали гідної реакції щодо перекидання військ КНДР / Колаж: Главред, фото: Главред, www.kcna.kp

Головне:

Росія підготувала для бою 8 тисяч солдатів КНДР

США оголосять нові пакети допомоги

Американська розвідка підтвердила перебування щонайменше 8 тисяч солдатів КНДР у Курській області. Це угруповання вступить у бій найближчими днями, цитує держсекретаря США Блінкена кореспондент Голосу Америки Остап Яриш.

"Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у боях проти українських сил, але очікуємо, що це станеться найближчими днями". відео дня

Блінкен додав, що незабаром США оголосять про нові пакети озброєнь для України.

До слова, напередодні постпред України в ООН Сергій Кислиця, виступаючи на засідання Радбезу, заявив про плани Москви сформувати щонайменше 5 частин або з'єднань із військовослужбовців КНДР. До складу цього контингенту, як повідомив Кислиця, ввійде щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, із них три генерали з Генерального штабу армії КНДР.

КНДР проти України - головне

Як писав Главред, за даними Пентагону, приблизно 10 000 північнокорейських солдатів прибули для військових тренувань до східних регіонів Росії. Деяких з них вже перемістили ближче до кордону з Україною. РФ забезпечує північнокорейських військових своєю формою та зброєю.

Нині Україні відомо про те, що у підготовчому таборі перебуває 3 тисячі корейців. Поки вони ще не були задіяні у бою.

"Ще ні, але вони будуть. Це питання вже у днях, а не у місяцях", - сказав президент 31 жовтня.

Разом з тим, у матеріалі Financial Times йдеться, військових КНДР таємно привезли цивільними вантажівками з Далекого Сходу Росії до Курської області.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред