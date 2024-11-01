США нададуть Україні озброєння на 425 млн доларів: що увійшло у новий пакет допомоги

Пакет озброєння передадуть Україні із запасів американської армії.

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США оголосили новий пакет допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони США, Офіс президента

У п'ятницю, 1 листопада, США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги. Його загальна вартість 425 мільйонів доларів. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

Пакет військової допомоги Україні надають в рамках президентських повноважень зі скорочення запасів (PDA). Отже, озброєння передадуть ЗСУ з арсеналів американської армії.

Список зброї, яка увійшла до пакету:

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боєприпаси для ППО NASAMS;

ракети для ПЗРК Stinger;

обладнання та боєприпаси для безпілотників;

боєприпаси класу "повітря-земля";

боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та боєприпаси;

медичне обладнання;

обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

HIMARS / Інфографіка: Главред

У Пентагоні зазначили, що Сполучені Штати продовжать співпрацю з близько 50 країнами-учасниками НАТО та партнерами через Контактну групу з питань оборони України. Метою цієї коаліції є задоволення нагальних потреб України на фронті і забезпечення захисту від російської агресії.

Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, США ухвалили рішення надати Україні макрофінансову допомогу на суму 20 мільярдів доларів у межах 50-мільярдного кредиту від країн "G7". Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що цю допомогу спрямують на ключові фінансові потреби України у 2025 році.

Також США профінансують виробництво українських дронів на 800 мільйонів доларів. Глава Пентагону Ллойд Остін під час виступу в Києві 21 жовтня наголосив на готовності США захищати "кожен дюйм" території НАТО.

Як раніше повідомляв Главред, США планують надати Україні кілька пакетів військової допомоги протягом жовтня–грудня 2024 року. За словами президента України Володимира Зеленського, загальна сума пакетів - 500–750 млн доларів.

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