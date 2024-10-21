США готують ще один пакет допомоги: Остін на тлі погроз РФ зробив заяву

Сьогодні, 21 жовтня, США оголосили пакет допомоги на суму 400 мільйонів доларів.

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Остін прибув до Києва з неоголошеним візитом / Колаж Главреда. Фото: ОП, Вікіпедія

США профінансують виробництво українських дронів на 800 мільйонів доларів, розповів у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Разом з тим, глава Пентагону Ллойд Остін під час виступу у Києві 21 жовтня підкреслив, що Америка захищатиме "кожен дюйм" території НАТО.

Як зазначив Зеленський, ідеться про окремий пакет фінансування виробництва БПЛА.

"Готується іще окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів — 800 млн доларів. Україна вдячна за цю підтримку", — відповів він. відео дня

Своєю чергою, Ллойд Остін підкреслив, що Сполучені Штати ставитимуться відповідально до ядерних погроз Путіна, але й продовжуватимуть підтримувати Україну, щоб вона залишалась суверенною і вільною.

У розмові зі студентами в Києві Остін ще раз заявив, що Вашингтон не прагне війни з Росією, запевнивши, що США захищатимуть "кожен дюйм НАТО".

Військова допомога України країнами НАТО / Інфографіка: Главред

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, під час неоголошеного візиту в Київ 21 жовтня глава Пентагону Ллойд Остін оголосив новий пакет допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Він містить додаткові боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю.

Попередній пакет допомоги 16 жовтня анонсував американський президент Джо Байден. У заяві глави Штатів вказувалося, що найближчими місяцями США нададуть Україні низку додаткових можливостей, зокрема сотні перехоплювачів до ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також тисячі броньованих машин для ЗСУ.

До слова, у вересні США виділили Україні один із найбільших пакетів військової допомоги. Його вартість складає 2,4 мільярда доларів. Відомо, що Україна отримає додаткові засоби ППО, безпілотники, боєприпаси. Також пакет зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби у її обслуговуванні та підтримці.

Проте експерти вважають, що поставки зброї ЗСУ у 2025 році під загрозою, союзникам не вистачає грошей. Фінансування на 2025 залежить від 50 мільярдів доларів у вигляді заморожених активів РФ.

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

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