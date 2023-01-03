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"Ракета летить": росіян вночі налякала потужна "бавовна" після атаки безпілотників

3 січня 2023, 07:56
З'явилися фото і відео невпізнаного об'єкта в небі. Деякі припустили, що це стало результатом роботи ППО.
Воронеж
У Воронезькій області сталася "бавовна" / скріншот

У ніч на вівторок, 3 січня, в Мережі з'явилася інформація про нову "бавовну" у російському Воронежі.

Повідомляють про те, що в небі місцеві жителі чули сильний гул. Крім того, також йшлося про гучні хлопки.

Про це йдеться в повідомленнях очевидців з місцевих населених пунктів - Лисок і Ольховатки.

При цьому з'явилися фото і відео невпізнаного об'єкта в небі. Деякі припустили, що це стало результатом роботи ППО.

'Ракета летить': росіян вночі налякала потужна 'бавовна' після атаки безпілотників
/ t.me/vestivrnru

Про вибухи також повідомляють у місті Рассош Воронезької області. Їх місцеві жителі чули близько 00:20 за київським часом.

Не виключається, що територія Росії була атакована безпілотником.

"Ракета летить", - коментують в мережі побачене місцеві жителі.

Додамо, що пізніше також стало відомо про те, що "бавовна" сталася в Курській і Бєлгородській областях. Підкреслюється, що очевидці чули кілька "потужних глухих вибухів".

'Ракета летить': росіян вночі налякала потужна 'бавовна' після атаки безпілотників

Нагадаємо, потужні вибухи прогриміли раніше в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

При цьому Гладков додав, що "один з фрагментів" ракети впав на розв'язку автодороги Комсомольський-Травневий. Внаслідок чого сталося загоряння трави. За його словами, пожежу вже загасили.

Читайте більше:

Курськ Воронеж Бєлгород вибух бавовна
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