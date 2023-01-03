'Ракета летить': росіян вночі налякала потужна 'бавовна' після атаки безпілотників

У ніч на вівторок, 3 січня, в Мережі з'явилася інформація про нову "бавовну" у російському Воронежі.
Повідомляють про те, що в небі місцеві жителі чули сильний гул. Крім того, також йшлося про гучні хлопки.
Про це йдеться в повідомленнях очевидців з місцевих населених пунктів - Лисок і Ольховатки.
При цьому з'явилися фото і відео невпізнаного об'єкта в небі. Деякі припустили, що це стало результатом роботи ППО.
Про вибухи також повідомляють у місті Рассош Воронезької області. Їх місцеві жителі чули близько 00:20 за київським часом.
Не виключається, що територія Росії була атакована безпілотником.
"Ракета летить", - коментують в мережі побачене місцеві жителі.
Додамо, що пізніше також стало відомо про те, що "бавовна" сталася в Курській і Бєлгородській областях. Підкреслюється, що очевидці чули кілька "потужних глухих вибухів".
Нагадаємо, потужні вибухи прогриміли раніше в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.
Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.
"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.
При цьому Гладков додав, що "один з фрагментів" ракети впав на розв'язку автодороги Комсомольський-Травневий. Внаслідок чого сталося загоряння трави. За його словами, пожежу вже загасили.
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