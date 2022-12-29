Окупанти панікують через серію вибухів: у Бєлгороді, Брянську та Джанкої потужна 'бавовна'

Один з фрагментів ракети впав на розв'язку автомобільної дороги в Білгородській області.

У Джанкої прогриміли вибухи / Telegram

Потужні вибухи прогриміли вранці в четвер, 29 грудня, в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцеві влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

При цьому Гладков додав, що "один з фрагментів" ракети впав на розв'язку автодороги Комсомольський-Травневий. Внаслідок чого сталося загоряння трави. За його словами, пожежу вже загасили.

Додамо, що окупанти також повідомляють про роботу засобів ППО в Джанкої, на півночі Криму.

"В окупованому Джанкої росіяни щось збивають у небі", - пишуть в Мережі.

Крім того, в Мережі також уточнили про те, що вибухи вранці в чтеверг прогриміли в Брянській області РФ.

Не виключено, що росіяни працюють за своїми ж ракетами, запущеними в бік України.

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Ракетний удар РФ

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні в четвер з раннього ранку, 29 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebok.

Уточнюється, що окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.

На даний момент РФ готова вдарити 16 ракетами Калібр.

Крім того, також зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

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