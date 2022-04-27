Вибухи прогриміли в Курську і Воронежі, під Бєлгородом палає склад боєприпасів

Минула ніч в Росії була неспокійною.
У ряді російських міст, які межують з Україною сьогодні вночі і вранці були чутні вибухи. У районі села Стара Нелідівка Бєлгородської області горить склад боєприпасів.
Руйнувань житлових будівель, будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає. Пошкоджень житлових будівель і будинків немає, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
За його словами, жодна чергова служба міста та області не з'ясувала точну причину звуків.
Вибухи в Курську
Місцева влада повідомила, що вночі, о 2: 45, багато жителів Курська чули хлопки. Деталі інциденту уточнюються. За попередніми даними спрацювала система ППО. Жертв і руйнувань немає.
Вибухи в Воронежі
Як повідомила місцева влада, ППО збила малогабаритний безпілотник в небі поруч з Воронежем. Життю та здоров'ю жителів регіону нічого не загрожує, повідомив губернатор області.
читайте такожМоскві потрібен привід для війни, або навіщо Росія палить очерет в БєлгородіУ мережі також з'явилося відео того, що відбувається в небі над Воронежем.
Нагадаємо, в російському Бєлгороді освітні установи міста були заміновані: на місце виїхали спецслужби, вони перевірять будівлі.
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