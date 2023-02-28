'Заради збереження Росії': у Кремлі готуються до відступу з України - Світан

У Кремлі спробують виправдати себе в очах свого населення, вважає Роман Світан.

/ Фото Миноброны РФ, скриншот

У російському медійному просторі все частіше говорять про загрозу розпад Росії. Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що таким чином росіян готують до виходу окупаційних військ РФ з території України, до того ж з поразкою.

"Кремль вже починає готувати росіян до виходу з України, причому до виходу з поразкою. Вони вже малюють такі сценарії і психологічно готують росіян до того, що російська армія покине українську територію", - зазначив він в ефірі "24 каналу".

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія. відео дня

Експерт також зазначив, що в Кремлі спробують виправдати себе в очах свого населення. Через це прагнуть підмінити поняття і показати поразку у війні, яку Росія розв'язала проти України, як перемогу. Власне, виведення російських військ з української землі в Москві можуть пояснити "збереженням" самої Росії.

"Це хороший психологічний механізм для того, щоб зміцнити дух росіян і утриматися при владі", – підкреслив Світан.

Експерт прогнозує, що після цього російські війська будуть утримувати в режимі оборони лінію кордону між Україною і Росією станом на 1991 рік. І це російському населенню подаватимуть як "захист держави".

Наступ Росії на Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що окупаційні війська Росії продовжують намагатися вести наступ, однак нічого у загарбників не виходить.

Ворог атакує на п'ятьма напрямками, проте сили оборони України продовжують відбивати атаки.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що наступ ворожої армії Росії вже почався. Противник безрезультатно атакує. Москва поставила завдання своїм окупантам захопити Донецьку і Луганську області до 31 Березня.

Заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький сказав, що війська РФ ведуть наступ з лютого. Вони проводять атаки в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Росіяни намагаються взяти Куп'янськ на Харківщині, а також Лиман, Мар'їнку, Вугледар, Бахмут і Авдіївку Донецької області.

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