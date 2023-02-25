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Після поразки у війні РФ буде ізгоєм, росіяни залишаться стадом — Тука

25 лютого 2023, 15:49
РФ врешті-решт опиниться на узбіччі розвитку цивілізації, впевнений Георгій Тука.
Георгій Тука
Георгій Тука / УНІАН

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука розповів про те, що чекає на РФ після поразки у війні з Україною.

"Ізгоями росіяни не припинять бути ще принаймні чотири покоління, тобто років сто", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Співрозмовник упевнений в тому, що РФ врешті-решт опиниться на узбіччі розвитку цивілізації.

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"Умовно кажучи, будуть полювати з луками на мамонтів, тоді як решта світу буде користуватися айфонами і старлінкамі. За ці сто років на таке стадо і перетвориться Росія. На кращу долю вона не заслуговує", — додав Тука.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна РФ проти України стане початком розпаду Росії. РФ програє у розв'язаній проти України кривавій війні, наголосив він.

"Це не наша вина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це вина росіян, коли вони обрали (президентом — ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін — ред.) робив протягом 22 років, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї.

"Ядерна зброя в будь-якій країні світу - це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично використовувати ядерну зброю? Теоретично - можуть, це тільки прискорить розпад РФ і вони це прекрасно знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", — сказав керівник української розвідки.

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