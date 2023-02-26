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На Путіна очікує поразка, але миру він не хоче: в Іспанії заявили про небезпеку глави Кремля

26 лютого 2023, 22:30
Директор країни-агресора РФ Володимир Путін повинен сам вирішити, що буде вести діалог з Києвом, проте він прагне продовжувати війну, вважає Маргарита Роблес.
Володимир Путін
Путін має намір продовжувати війну і становить небезпеку для людства - Роблес / Скріншот YouTube

Керівник країни-окупанта Володимир Путін налаштований на продовження війни проти України, а не на перемовини з Києвом. Глава Кремля небезпечний для людства – через нього гинуть тисячі українців і багато росіян. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

В інтерв'ю La Vanguardia вона сказала про те, що Путін усвідомлює свою поразку у війні, проте все одно продовжує погрожувати і не збирається припиняти бойові дії.

"Він підкреслив, що не хоче миру. Він добре розуміє, що програє цю битву. Абсолютно загрозливі його висловлювання про те, що "війна не закінчиться" і що Росія непереможна, свідчать про те, що він становить небезпеку для людства", - зазначила Роблес, коментуючи послання директора РФ Федеральним зборам.

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За її словами, керівник країни-окупанта Росії повинен бути першою людиною, якій слід ухвалити рішення про початок перемовин. Через нього гинуть тисячі українців і багато росіян.

"Ми всі хочемо припинення вогню, але російський президент дуже чітко дав зрозуміти, без всяких сумнівів, що він хоче продовжувати цю війну. Ціною цього є життя тисяч українців, а також багатьох росіян, які змушені йти на смерть за справу, яку вони не розуміють і не усвідомлюють, тому що вона не є ані справедливою, ані легітимною", - підкреслила Маргарита Роблес.

Наступ Росії на Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що окупаційні війська Росії продовжують намагатися вести наступ, однак нічого у загарбників не виходить.

Ворог атакує на п'ять напрямках, проте сили оборони України продовжують відбивати атаки.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що наступ ворожої армії Росії вже розпочався. Противник безрезультатно атакує. Москва поставила завдання своїм окупантам захопити Донецьку і Луганську області до 31 березня.

Заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький сказав, що війська РФ ведуть наступ з лютого. Вони проводять атаки в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Росіяни намагаються взяти Куп'янськ на Харківщині, а також Лиман, Мар'їнку, Вугледар, Бахмут і Авдіївку Донецької області.

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Війна Росії проти України:

Володимир Путін новини Іспанії війна Росії та України
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