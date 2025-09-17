Рада ратифікувала сторічну угоду про співпрацю з Британією - що тепер зміниться

Сторічна угода між Україною та Британією має на меті посилити співпрацю країн в ряді питань, основним з яким є оборонне співробітництво, зазначили в Раді.

https://glavred.net/world/rada-ratificirovala-stoletnee-soglashenie-s-velikobritaniey-chto-teper-izmenitsya-10698902.html Посилання скопійоване

Сторічна угода між Україною та Британією - що передбачається / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

Верховна Рада ратифікувала угоду про партнерство з Британією

Чим важлива сторічна угода про співпрацю з Британією

Що передбачає сторічна угода між Україною та Британією

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Згідно з документом, Лондон зобов’язується щороку надавати Києву військову допомогу обсягом не менше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів (понад 4 мільярди євро) до 2031 року, а надалі – за потреби. Про це йдеться на сайті парламенту.

Основний акцент в угоді зроблено на оборонній співпраці. Британія гарантує щорічне виділення зазначеного обсягу підтримки, що включає:

відео дня

навчання українських військових,

допомогу пілотам і постачання авіації,

спільне виробництво оборонної продукції,

участь у форматах експедиційної взаємодії на кшталт Joint Expeditionary Force.

"Юридичне ухвалення Угоди дасть Україні гарантовані рамки взаємної підтримки на багато років вперед, що має посилити обороноздатність, сприяти технологічному розвитку та економічній стабільності. Окрім цього, документ передбачає чіткі механізми консультацій між сторонами у випадку загрози або агресії та підходів до морської безпеки", - йдеться у повідомленні.

Чим важлива сторічна угода про співпрацю з Британією - Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний у Telegram наголосив, що документ є унікальним, адже він символізує інтеграцію України до західного світу та її становлення як регіонального центру стабільності. Для Великої Британії це водночас означає посилення впливу у Східній Європі, відкриття нових ринків і підтвердження ролі держави, яка захищає міжнародне право та демократію. Для світу ж це створює прецедент підтримки країни, що зазнала агресії, не лише військовими засобами.

"Цей документ – одночасно і виклик, і можливості. Потенціал вигод від такого партнерства величезний. "Сторічна угода" вже сама по собі стала історичним явищем, яке демонструє силу міжнародного права і дружби навіть у найбуремніші часи. А ще - дає підґрунтя для оптимізму щодо майбутнього України та Британії у спільній родині вільних та успішних націй", - резюмував він.

Що передбачає сторічна угода між Україною та Британією

Як йдеться на сайті Офісу президента, угода про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії передбачає наступні пункти співпраці:

Обороноздатність – розвиток збройних сил, співпраця оборонно-промислових баз, спільне виробництво озброєнь, передача технологій, акцент на інноваціях та відповідності стандартам НАТО.

Безпека та НАТО – посилення ролі України в євроатлантичній безпеці, підготовка до майбутнього членства, розвиток оперативної сумісності.

Морська безпека – подолання системних загроз, захист свободи судноплавства, особливий акцент на Балтійському, Чорному та Азовському морях.

Економіка і торгівля – створення сприятливих умов для інвестицій, розвиток торговельного співробітництва в різних секторах.

Енергетика та клімат – співпраця у сфері сталого розвитку, перехід до чистої енергії, залучення інвестицій в енергетичний сектор України.

Правосуддя та відповідальність – зміцнення правового співробітництва, спільна робота в кримінально-цивільній сфері, санкції, притягнення до відповідальності держав за порушення міжнародного права.

Інформаційна безпека – протидія іноземним маніпуляціям та втручанням, підвищення стійкості до інформаційних загроз, розробка контрзаходів.

Наука та інновації – спільні дії для подолання викликів, розвиток технологій, підтримка інклюзивного економічного зростання.

Соціокультурні зв’язки – співпраця у сферах прав людини, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, збереження культурної спадщини та розвитку креативних індустрій.

Міграція – взаємодія у сфері притулку та управління кордонами, боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею людьми, поступове спрощення подорожей для громадян.

100-річна угода з Британією - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 3 травня 2014 року у Києві стартували переговори між Україною та Великою Британією щодо укладення угоди про партнерство на 100 років.

16 січня 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснив неанонсований візит до Києва. Як повідомляло The Guardian, планувалося, що сторони підпишуть документ про партнерство з акцентом на зміцнення оборонних відносин та подальшу військову підтримку України.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський та Кір Стармер у Києві офіційно підписали угоду про столітнє партнерство.

Інші новини:

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред