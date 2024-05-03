Терміном на 100 років: Україна і Британія готують історичну угоду про партнерство

У посольстві Британії в Україні зазначили, що документ передбачатиме широку співпрацю між Україною та Британією у всьому спектрі двосторонніх відносин.

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Угода передбачатиме співпрацю України і Британії у всіх сферах / Колаж Главред, фото: British Embassy Kyiv, Офіс президента

В Києві розпочались переговори між Україною та Британією щодо підписання угоди про партнерство терміном на 100 років. Про це йдеться у повідомленні посольства Британії в Україні у Фейсбук.

Зазначається, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон прибув до України для початку переговорного процесу.

"Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого", – зазначило британське представництво. відео дня

У дописі вказано, що Кемерон відвідав Київ, де він висловив свою повагу до стійкості українців перед російськими атаками, підкресливши, що ця війна є викликом для всього покоління, і що Україна не може впоратися з нею самостійно.

"Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги", – заявив міністр.

Камерон також підтвердив надання 36 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги для енергетичної інфраструктури України, у тому числі 20 мільйонів фунтів екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України, та ще 16 мільйонів для переможців конкурсу інноваційних проектів Innovate Ukraine.

Угода про співробітництво у сфері безпеки Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ. Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Угоди про співробітництво у сфері безпеки - гарантії безпеки для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Литви оголосив про підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Латвією. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

1 березня під час візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський також підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром цієї країни.

24 лютого під час робочого візиту до Італії та Канади президент України Володимир Зеленський також підписав двосторонні безпекові угоди. Згідно з цими угодами, Канада надасть понад 3 мільярди доларів у 2024 році як макрофінансову та оборонну допомогу, а Італія надаватиме військову допомогу до завершення дії угоди.

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