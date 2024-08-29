Путіну світить арешт за ордером МКС: у Кремлі анонсували несподіваний візит

Анонсовано перший візит Володимира Путіна до країни, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

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Володимира Путіна можуть заарештувати за ордером МКС / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Диктатор РФ Володимир Путін 3 вересня відвідає з офіційним візитом Монголію, яка раніше підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Путін приїде в Монголію на запрошення президента країни Ухнаагійна Хурелсуха для участі в урочистих заходах, присвячених 85-річчю спільної перемоги радянських і монгольських військ над японськими збройними силами на річці Халхін-Гол, передає прес-служба Кремля.

Як зазначає "Русская служба Би-би-си", це буде перший візит Путіна в країну, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі, з березня 2023 року, коли цей суд видав ордер на арешт президента Росії. Монголія підписала Римський статут 2000 року, а ратифікувала його 2002-го.

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Зазначимо, що 2023 року суддя з Монголії вперше став суддею МКС. Президент Монголії заявляв, що обрання першого монгольського судді в МКС - це "ознака зростання і зміцнення репутації країни на міжнародній арені та довіри міжнародних організацій до Монголії".

Формально країни-члени МКС зобов'язані виконати ордер і затримати Путіна, пише "Бі-бі-сі". Видання підкреслює, що Монголія не має виходу до моря і межує тільки з Росією і Китаєм, що ускладнило б процес доставки Путіна в Гаагу в гіпотетичному випадку його арешту і видачі.

Що таке Міжнародний кримінальний суд МКС - перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочини агресії. Заснований на основі Римського статуту. Резиденція суду розміщена в Гаазі, Нідерланди, пише Вікіпедія.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ.

Інциденти, виявлені Управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв воєнні злочини.

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