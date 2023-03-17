"Ордер на арешт – сигнал елітам РФ зливати свого лідера": Путіна можуть "здати" – політолог

Арешт Путіна зараз виглядає лише як гіпотетична можливість, але "неможливе вчора, завтра-післязавтра може стати реальністю".

Ордер на арешт Путіна – це сигнал елітам РФ зливати свого лідера, вважає політолог/ Главред, сайт Кремля

Ордер на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд, став ще одним нагадуванням російським елітам, що вони повинні "злити" главу Кремля, якщо не хочуть і самі опинитися у становищі вигнанців.

Це стало прозорим натяком, який може змусити еліти країни-агресорки Росії задуматися про своє майбутнє. Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов у коментарі Главреду.

"Рішення суду – сигнал російським елітам: не хочете опинитися в положенні гнаних і переслідуваних – зливайте свого лідера. Це більш ніж прозорий натяк, про який навряд чи будуть активно говорити. Втім, це вже який за рахунком сигнал про те, що російським елітам все-таки потрібно задуматися про своє майбутнє", – зазначив Золотарьов.

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За словами політолога, зараз арешт Путіна виглядає лиши як гіпотетична можливість. Проте історія уже знає подібні випадки, коли країна віддавала під суд свого колишнього лідера.

"Якби хтось в 1992-1993 році сказав, що Слободан Мілошевич буде виданий власною країною, Сербією, до рук міжнародного правосуддя – у відповідь лише покрутили б пальцем біля скроні. Ми живемо в такий час, коли неможливе вчора, завтра-післязавтра стає реальністю", – наголосив Золотарьов.

Проте "залізна завіса" може виявитися досить міцною і довго не спадати з країни-агресорки. Росія може досить довго перебувати в ізоляції, каже політолог. Москва ігнорує норми міжнародного права і зводить це в культ.

"Тепер Путін не зможе їздити до цивілізованих країн Заходу. Однак устами Лаврова, Пєскова, Захарової та інших представників він давав зрозуміти, що не хоче, щоб з ним домовлялися. Пропаганда Росії в якості реакції на ордер для Путіна влаштує чергову західну істерію, яка, ймовірно, отримає новий імпульс", – додав Золотарьов.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Ордери видали на підставі скоєння злочинів незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до країни-агресорки Росії.

Очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін наголосив, що тепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину, і за межами Росії його повинні заарештувати та передати до суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Путіна можуть заарештувати на території країн, де був ратифікований Римський статут. Також він наголосив, що у провадженнях, які розслідуються в Україні, зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації дітей. Але справжні цифри можуть бути кратно більшими.

У Кремлі вже відреагували на видачу ордера на арешт Путіна. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, нібито формулювання питання видачі ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна "обурливе і неприйнятне".

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