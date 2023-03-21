Путін приховано принизив Сі Цзіньпіна - росЗМІ

Путін має великі надії на зустріч із Сі Цзіньпіном і розраховує на те, що переговори з лідером Китаю закінчаться порятунком його режиму.

Основні переговори між Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном відбудуться 21 березня / Фото: сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що глава КНР Сі Цзіньпін допоможе йому уникнути розгрому у війні, але не знає, чи вдасться йому умовити китайського колегу надати достатню допомогу для перемоги над Україною. Основний етап переговорів відбудеться у вівторок, 21 березня. При цьому, попри те, що Путін чекає допомоги від Сі Цзіньпіна, він не упускає можливості його принизити. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

"З одного боку президент Росії має великі надії на зустріч із Сі Цзіньпіном і розраховує на те, що переговори з лідером Китаю закінчаться порятунком його самого і його (Путіна) режиму, з іншого боку Путін категорично не любить принижуватися і просити", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін "нарікав на адресу китайського керівництва за відсутність підтримки, не підбираючи при цьому слів".

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"Попри те, що єдина людина, яка може врятувати Путіна від неминучого розгрому в Україні - це лідер Китаю, президент Росії не втрачає можливості приховано принизити Сі Цзіньпіна. Путін, великий любитель символів, посилає зустрічати в аеропорт Сі Цзіньпіна віце-прем'єра РФ Дмитра Чернишенка, яскравого представника гей-спільноти, любителя приміряти на себе жіночі образи на закритих вечірках. Президент прекрасно розуміє, що Сі Цзіньпін сприйме це як образу, проте йде на це", - пише генерал СЗР.

За даними каналу, вчорашнє багатогодинне спілкування Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна закінчилося без особливих результатів. Сьогодні пройдуть основні переговори.

"Вчора Путін в основному говорив, а Сі Цзіньпін в основному слухав і ставив запитання. Путін багато скаржився на Захід взагалі та на США зокрема, не забув поскаржитися, як його "водили за ніс" (...) На думку Путіна, його поразка в Україні може стати прологом до початку ядерної війни. Сі Цзіньпін нічого конкретно не обіцяв і переніс обговорення основних питань на вівторок", - йдеться в повідомленні.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Сі Цзіньпін - перший зі світових лідерів, який проведе зустріч з господарем Кремля після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву та переговорів з диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times з посиланням на джерела.

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