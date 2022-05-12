Путіна в РФ можуть замінити на молодого полковника - Фейгін

Володимир Путін / Фото УНІАН

Російський політик і юрист Марк Фейгін заявив, що в перспективі нинішнього господаря Кремля Володимира Путіна в Росії могли б замінити на якогось молодого полковника, яким на початку свого правління і був нинішній президент РФ.

Про це Фейгін сказав в інтерв'ю Наталії Влащенко на YouTube-каналі Україна 24.

"У цьому немає взагалі жодного сумніву. Головний орган - це колегія ФСБ РФ, в яку входять всі вони - від Бортникова і всіх інших керівників. Вони, звичайно, можуть будувати такі плани, безумовно. І прикидати - а як, а що, а якщо. А якщо Путін помре завтра? Це ж теж може бути - необов'язково вони його відсторонять. І знадобиться ж такий полковник", - пояснив він.

Фейгін додав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну показало боягузтво військового керівництва країни-агресора, зокрема глави Міноборони Сергія Шойгу і глави Генштабу Валерія Герасимова.

"Тобто вони абсолютно ніякі. Ну, ось всі говорили: "Ну ось же, вони повинні чинити опір, армію знищують, їхній інститут знищують"... Але нічого - ми взагалі з цього боку не побачили нічого. Це просто якесь абсолютне безсилля", - зазначив Фейгін.

Як повідомляв Главред, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що нинішній 2022 рік може стати останнім роком життя російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, для господаря Кремля пережити цей рік - не дуже ймовірно.

Російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко також вважає, що ймовірність відсторонення від влади або фізичного знищення Володимира Путіна існує. Однак вирішальну роль в цьому процесі зіграють не санкції щодо російських олігархів і родичів господаря Кремля, а Збройні Сили України.

Володимир Путін хворий - що відомо

За інформацією журналістів, президент Росії Володимир Путін вже багато місяців ховається у своєму бункері на Алтаї. Однією з причин відлюдництва називають хворобу.

Як вважають в американській розвідці, у Путіна може бути мозковий розлад, який був викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникає внаслідок лікування онкологічних захворювань стероїдами.

У розвідувальному співтоваристві "П'ять очей" припускають, що військове вторгнення Росії в Україну може пояснюватися посиленням нездатності ясно мислити, оскільки він не був проінформований про можливі невдачі перед реалізацією своїх злочинних планів.

Також преса на Заході підозрює у Путіна хворобу Паркінсона, Синдром Аспергера, рак підшлункової залози або рак спинного мозку.

Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Володимир Путін хворий на онкологію. В одному з останніх інтерв'ю Арестович, з посиланням на лікарів, заявив, що у президента країни-агресора - саркома.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков стверджує, що російський президент Володимир Путін не хворий на рак. Інформацію про можливу онкологію у Путіна він назвав "вигадкою та брехнею".

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