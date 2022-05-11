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Воюватиме до останнього бурята, бо поразка йому – смерть: дипломат назвав способи усунення Путіна

11 травня 2022, 17:31

У російського диктатора рука не підніметься покінчити життя самогубством, але його може зрадити близьке оточення.

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Дипломат назвав способи усунення Путіна/ Reuters

Кремль допустив дуже серйозну помилку, коли переоцінив свою армію і недооцінив Збройні сили України. Тому зараз в російського диктатора Володимира Путіна немає варіантів того, як закінчити цю війну.

Путін опинився у глухому куті, і не розуміє, який із нього вихід. Про це сказав дипломат Олександр Хара в ефірі Радіо НВ.

Перед широкомасштабним вторгненням в Україну президент РФ поставив перед своїм військом такі політичні умови, які неможливо було б втілити у життя, навіть якби російські війська нас захопили, каже дипломат.

"Як можна денацифікувати Україну, яка не є нацистською і ніколи такою не була. Ця "віртуальна" реальність, в якій він (Путін – ред.) живе, його завела в глухий кут", – зазначає Хара.

За словами дипломата, у російського диктатора лишився лише один гідний вихід – застрелитися. Проте він сумнівається, що Путін наважиться на самогубство. Адже в російського президента для цього немає ні офіцерської честі, ні необхідних моральних якостей. Саме тому він воюватиме до останнього, не шкодуючи своїх солдат.

"Тому він буде йти абсолютно зрозумілим шляхом – до останнього бурята. Будуть кидати сюди всіх – "баби нарожають", – зазначає дипломат.

Путіна може зрадити його оточення

Російського диктатора може зрадити його оточення, у першу чергу – співробітники спецслужб і військові, вважає Олександр Хара. Найближче оточення президента РФ розуміє, куди котиться Росія через рішення свого "лідера", і вони вже самі багато чого втратили – майно, гроші, можливість подорожувати тощо.

"Вони можуть його ізолювати і спробувати піти на сепаратні перемовини чи з нами, чи з американцями для того, щоб зупинити це божевілля", – припускає Хара.

читайте також"РФ озброювалася з 1991 року": на скільки вистачить запасу зброї армії Путіна – відповідь МіноборониУсунення Путіна його оточенням дипломат вважає дуже ймовірним варіантом розвитку подій. При цьому російський президент сам боїться виникнення такої ситуації, тому намагається відсторонитися від оточення і захистити себе.

"Путін у цьому сенсі дуже розумна людина чи потвора. Він добре знає історії, яким чином вбивали, та і сам він вбивав і політиків, і опонентів. Тому він дуже добре захищається. Але не буває такого, щоб одну систему не зламала інша", – каже Хара.

Нагадаємо, перший російський військовий постане перед судом в Україні за вбивство беззбройного цивільного в Сумській області. 21-річний окупант Вадим Шишимарін застрелив 62-річного чоловіка на вулиці села міського типу Чупахівка, коли той просто ішов узбіччям з велосипедом.

Раніше в Міноборони України розповіли, що резервів озброєння путінської армії може вистачити ще на декілька місяців. Оперативно їх поповнити не вдасться – в умовах війни і накладених на РФ санкцій це може затягнутися на роки, проте для Росії ще є чим воювати.

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