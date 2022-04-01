Пєскова прямо запитали, чи хворий Путін на рак

Путін не хворий на рак - Пєсков / Фото Reuters

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков стверджує, що російський президент Володимир Путін не хворий на рак. Інформацію про можливу онкологію у Путіна він назвав "вигадкою і брехнею". Про це заявив журналіст, головний редактор закритої радіостанції Ехо Москви Олексій Венедиктов.

Зокрема, журналісти видання Проект випустили "Розслідування до 70-річчя Володимира Путіна", у якому йдеться про те, що глава Кремля часто звертається за консультаціями до хірургів і отоларингологів. Автори матеріалу прийшли до висновку, що у нього може бути онкологія або проблеми з щитовидною залозою.читайте такожНа Росію очікує крах вже за декілька місяців: Путіну показали, що буде з економікою через санкції - ЗМІ

Втім, спікер Кремля Дмитро Пєсков інформацію заперечує і називає її неправдивою.

"На питання, чи хворий Володимир Путін на рак щитовидної залози і чи робили йому якісь операції, пов'язані з онкологією, Пєсков заявив, що ці твердження "вигадки і неправда". На питання: "Чи вірно я розумію, що Володимир Путін не хворий на рак?", Пєсков відповів: "Вірно", - написав Олексій Венедиктов у своєму Telegram-каналі.

П'ять діагнозів для Путіна

За інформацією журналістів, президент Росії Володимир Путін вже багато місяців ховається у своєму бункері на Алтаї. Однією з причин відлюдництва називають хворобу.

Як вважають в американській розвідці, у Путіна може бути мозковий розлад, який було викликано недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникає в результаті лікування онкологічних захворювань стероїдами.

У розвідувальному співтоваристві П'ять очей припускають, що військове вторгнення Росії в Україну може пояснюватися посиленням нездатності чітко мислити, тому що його не було проінформовано про можливі невдачі перед реалізацією своїх злочинних планів.

Також преса на Заході підозрює у Путіна хворобу Паркінсона, синдром Аспергера, рак підшлункової залози або рак спинного мозку.

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