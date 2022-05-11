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Українські солдати мають право схопити Путіна в Москві: депутат Бундестагу емоційно висловився

11 травня 2022, 16:39

Як каже депутат Томас Хайльман і Путін, і російські солдати, які здійснювали і продовжують здійснювати військові злочини, постануть перед судом.

Володимир Путін, війна в Україні
Українські солдати мають право схопити Путіна в Москві / Фото УНІАН, Reuters

Україна та її солдати мають всі законні права захопити в полон російського диктатора Володимира Путіна - абсолютно так само, як вони зараз роблять з його солдатами. Про це заявив депутат бундестагу від партії "Християнсько-Демократичний союз" Томас Хайльман в інтерв'ю порталу "ТСН".

"Проблема в тому, що Росія не приймає ніяких рішень Міжнародного Гаазького суду. Але це може змінитися, як це було в Сербії. В першу чергу для тих людей, які скоїли ці злочини, в тому числі військових, які вчинили злочини в Бучі. Ніколи не знаєш, чи потраплять вони до суду і будуть довічно ув'язнені. Це може статися через роки, тому ми повинні ретельно задокументувати всі ці злочини зараз. Поки вони не помруть, вони не можуть бути впевнені, що не потраплять у в'язницю, коли куди-небудь подорожують. Я дуже рекомендую повідомити про це через соцмереж, що російські солдати, які здійснювали і продовжують здійснювати ці злочини, будуть відповідати перед судом через роки. І прикладів у нас багато. Зокрема, війна в Сербії, де це сталося, і ці злочинці були віддані до суду. І це легко може статися з росіянами. І Україні законно дозволено заточити Путіна і його солдатів. Ви можете відправити кого-небудь в Москву, і ви можете законно це зробити, щоб його укласти у в'язницю", ‒ говорить депутат.

У відповідь на пряме запитання журналіста, чи мають право українські солдати затримати Путіна, Хайльман відповів ствердно.

"Да. Їм дозволено це зробити. Але це не просто", ‒ сказав депутат.

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Нагадаємо, раніше ветеран юриспруденції, 101-річний Бенджамін Ференц, який працював прокурором ще на Нюрнберзькому процесі над нацистськими злочинцями, вважає, що російський президент Володимир Путін неодмінно повинен бути засуджений за злочини, які він вчинив проти людства.

За його словами, злочини, які зараз скоює Росія проти України - ганьба для людства, всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людяності і масові вбивства.

"Це - дуже реалістично. Все, що потрібно – рішучість, адже вони не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за гратами, це можливо", - говорить Ференц.

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Автор: Єгор Бунін
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новини Німеччини Бундестаг Володимир Путін
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