Путіна може не бути в живих: експерт розкрив роль двійників диктатора

Двійник Володимира Путіна під умовною кличкою "бункерний" сильно відрізняється за своїми параметрами від того, хто брав владу у Бориса Єльцина.

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У Володимира Путіна може бути кілька двійників / russsoprot-LiveJournal

Кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов прокоментував питання відносного того, чи замінюють двійники диктатора Володимира Путіна і що з ним могло реально статися.

"<...> я дотримуюся теорії, що того варіанту Путіна, який взяв владу у Єльцина, вже немає на моніторах. Чи є він у житті - я не знаю", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що двійник Путіна під умовною кличкою "бункерний" сильно відрізняється за своїми параметрами від того, хто брав владу у Єльцина.

"Коли я це озвучував, у мене були великі суперечки з російськими журналістами і фахівцями на різних ефірах, які мені говорять, що ін'єкції ботокса, операції могли змінити [обличчя Путіна]. Теоретично - так, могли змінити, але щоб так сильно, ось зовсім, це для мене загадка. Тому це, скоріше, конспірологія", — не виключив він.

Співрозмовник пояснив, що на найбільш важливих заходах з'являється двійник Путіна "Бункерний".

"Я вважаю, що того Путіна, який прийшов до влади, вже немає на екранах і немає в публічній політиці. <...> Тобто, ось цей "Бункерний" визнається елітою як основний, перед ним всі тремтять і саме цей Путін і є та особа, яка нам підноситься як особа, яка приймає рішення. Але в цьому я теж не впевнений, тому що мені здається, що там все-таки там групове прийняття рішення, а Путін може бути з правом голосу 51%, 10%, а може бути і взагалі без права голосу, і він виступає як Гудвін, могутній і жахливий", — додав Попов.

Дивіться відео - інтерв'ю Дмитра Попова Главреду:

Хто такий Дмитро Попов Дмитро Попов - кандидат психологічних наук, фахівець з психодіагностики, повідомляється на його Facebook-сторінці. Навчався в Національній академії СБУ. Був експертом-психологом у "Альфі" СБУ та науковим консультантом у Службі зовнішньої розвідки України. Доцент кафедри психології в Університеті економіки і права "Крок".

Раньше експерт назвав відмінності двійників Путіна. Є відразу кілька типів двійників диктатора Володимира Путіна, які замість нього беруть участь в офіційних заходах, розповів психолог Дмитро Попов. Серед них виділяється так званий "бункерний" двійник Путіна, який найчастіше замінює президента РФ.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

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