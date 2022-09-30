Окупанти в пастці: на Донбасі росіянам загрожує оточення, Бутусов розкрив деталі

Українська армія оточує окупантів на Донбасі / Facebook / MinistryofDefence. UA

Збройні сили України домоглися повного оточення угруповання 20-ї армії російських окупантів, яка зосередила всі сили для оборони міст Лиман і Ямпіль в Донецької області.

"ЗСУ загнали в "котел" головні сили 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ в районі Лиман-Ямпіль: українці можуть помститися за Іловайськ в багаторазовому розмірі", - написав в Facebook військовий журналіст Юрій Бутусов.

Він також пише, що українські війська взяли під вогневий контроль останню трасу постачання оточенців - Кремінна-Лиман і тепер "постачання російського угруповання перерізане".

"Розгром росіян в "котлі" став неминучий, питання тільки в його масштабах. І вельми символічно, що це стало очевидно саме в той день, коли Росія збирається приєднувати Донбас", - зазначив журналіст.

Він також звернув увагу на те, що видатні успіхи ЗСУ дивують, тому що ЗС РФ як і раніше кратно перевершують нашу армію в артилерії, авіації, бронетехніці, боєприпасах.

"Щоб добити ворога і не дозволити вискочити з пастки треба ще зробити багато зусиль. Великих втрат в техніці і озброєнні росіянам вже не уникнути, але важливо не дати вискочити з "котла" оточенцям. Повна ліквідація оточеного угруповання, крім інформаційно-політичного ефекту, призведе до дірки в російському фронті і унеможливить тривале утримання окупантами рубежу Сватове - Кремінна", - додав Бутусов.

/ Facebook/butusov.yuriy

Ситуація на Донбасі

У розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ в Харківській області та в районі Донбасу.

Глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

Раньше сили оборони України звільнили два села на Донеччині.

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