Удар ЗСУ на Луганщині: знищено казарму РФ разом з десятками окупантів

ЗСУ завдали удару по окупантам на Луганщині / Фейсбук 93 ОМБР

В Новоайдарському районі Луганської області в результаті удару по району зосередження противника знищено понад п'ятдесят військовослужбовців Росії, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Як написав він у Telegram, при цьому було знищено сімнадцять одиниць техніки окупантів РФ.

"У казармі під Новоайдаром загинули понад 50 військових рф, лікарні Старобільська переповнені пораненими", - уточнив він.

За даними голови Луганської ОВВА, за останні дні до медичних установ Старобільська госпіталізовано понад 200 окупантів.

"Не менш напружена для ворога ситуація і в інших лікарнях, наближених до лінії зіткнення", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

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