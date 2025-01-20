Процес може затягнутися на роки: у ЗСУ оцінили можливі переговори з РФ

Сподіватися на те, що російська армія почне послаблювати тиск або навіть зупиниться - не варто, кажуть у ЗСУ.

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У ЗСУ оцінили можливі переговори з РФ / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Коротко:

Москва не досягла жодних стратегічних цілей

Питання переговорів зараз активно обговорюється

Перед мирними переговорами РФ може посилити свій наступ на фронті. Таку думку висловив військовий експерт і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "24 Каналу".

"Приклад Дебальцевого свого часу це показав. Згадаймо і чеченські війни. Завжди, коли проводилися переговори, військово-політичне керівництво Росії намагалося на лінії фронту максимально створити складну ситуацію для противника. Щоб на переговорному процесі демонструвати свою рішучість, агресію і бажання показати, що вони здатні контролювати. І що вони не просять, не дискутують, а вимагають ухвалення всіх рішень, які вони представляють", - зазначив він. відео дня

Він додав, що зараз сподіватися на те, що російська армія почне послаблювати тиск або навіть зупиниться - не варто. Водночас, за словами Тимочка, наразі Москва не досягла жодних стратегічних цілей, які вона ставила на 2023 і 2024 роки. А всі просування ворога на фронті - це лише тактичні успіхи окупантів.

Він також висловився про те, скільки часу можуть зайняти переговори між Москвою і Києвом.

"Питання переговорів зараз активно обговорюється. Але жодних місць визначених для переговорного процесу, жодна зі сторін на дипломатичному рівні протокольно не зареєструвала своїх пропозицій. Немає складу комісій, окресленого бачення відповідно до пропозицій наших союзників. Тому це буде дуже серйозний, затяжний процес. Він може затягнутися як на місяці, так і на роки", - сказав Тимочко.

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України і доручив після інавгурації організувати дзвінок господареві Кремля Володимиру Путіну. Мета дзвінка - обговорити особисту зустріч із Путіним у найближчі місяці, щоб спробувати припинити війну в Україні.

За даними ЗМІ, мирний план Дональда Трампа для України може містити два основні пункти: один стосуватиметься членства України в НАТО, другий - заморожування бойових дій.

Майбутній радник із національної безпеки новообраного президента США Майк Волтц заявив, що на шляху до припинення війни в Україні є три ключові питання. Перше - хто має бути за столом переговорів, друге - як привести їх за стіл переговорів, третє - якими мають бути рамки угоди.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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