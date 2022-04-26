Путін запевнив генсека ООН, що розраховує на домовленості з Україною

Росія розраховує, що вдасться досягти домовленостей з Україною на дипломатичному треку, зазначив президент РФ.
Президент Росії Володимир Путін за довгим столом переговорів заявив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, що розраховує на "домовленості з Україною на дипломатичному треку", пише російське видання РИА Новости.
"Росія розраховує, що вдасться досягти домовленостей з Україною на дипломатичному треку", - заявив президент Росії.
У свою чергу, генсек ООН заявив, що вважає війну в Україні вторгненням Росії.
"Ми (напевно, мова про ООН - ред.) вважаємо, що відбулося вторгнення на територію України. Проте я прибув до Москви з прагматичним підходом", - сказав Гутерріш.
Як зазначив генсек ООН, він розуміє, що у Росії були протиріччя щодо деяких питань щодо України, проте вони мають бути дозволені в рамках Статуту ООН.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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