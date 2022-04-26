Путін запевнив генсека ООН, що розраховує на домовленості з Україною

Володимир Путін зустрівся з генсеком ООН / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін за довгим столом переговорів заявив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, що розраховує на "домовленості з Україною на дипломатичному треку", пише російське видання РИА Новости.

"Росія розраховує, що вдасться досягти домовленостей з Україною на дипломатичному треку", - заявив президент Росії.

У свою чергу, генсек ООН заявив, що вважає війну в Україні вторгненням Росії.

"Ми (напевно, мова про ООН - ред.) вважаємо, що відбулося вторгнення на територію України. Проте я прибув до Москви з прагматичним підходом", - сказав Гутерріш.

Як зазначив генсек ООН, він розуміє, що у Росії були протиріччя щодо деяких питань щодо України, проте вони мають бути дозволені в рамках Статуту ООН.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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