В ООН розповіли, як у Маріуполі окупанти людей морять голодом / Reuters

Керівник Всесвітньої продовольчої програми організації Об'єднаних Націй Девід Бізлі сказав, що російські окупанти в Маріуполі "морять голодом". Про це повідомляє агентство Associated Press.

"Ми не відмовимося від маріупольців та інших людей, до яких ми не можемо дійти. Але це руйнівна ситуація: люди вмирають від голоду", - сказав Бізлі.

Він також сказав, що російські війська, які контролюють доступ до міста, не пропускають допомогу від ООН.

Бізлі також попередив, що вторгнення Росії в Україну, яка експортує зерно, ризикує дестабілізувати економіку країн, що знаходяться далеко від українських кордонів, і може спровокувати ще більшу хвилю мігрантів.

"Глобальна нестача продовольства, викликана війною, може призвести до масової міграції, яка перевищить все, що ми бачили з часів Другої світової війни", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше з 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер "Азова" Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на заводі "Азовсталь". За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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