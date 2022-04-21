Генсек ООН хоче зустрітися з Зеленським та Путіним окремо: в чому причина

У вівторок російському та українському представництвам були передані окремі листи.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш просить про аудієнцію у президента РФ Володимира Путіна в Москві та в президента України Володимира Зеленського в Києві з метою обговорення необхідності припинення війни, повідомляє видання CNN.
За словами представника ООН Стефана Дюжарріка, Гутерріш хоче "обговорити термінові кроки щодо встановлення миру в Україні та майбутнє багатосторонності на основі Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права".
Так, у вівторок російському та українському представництвам були передані окремі листи.
Як зазначив прес-секретар ООН, Гутерріш чекає відповідей від урядів України і РФ на запит про зустріч, роблячи це "крок за кроком".
Поки не повідомляється, хто ще увійде в делегацію ООН. Також Дюжаррік не уточнив, чи поїде Гутерріш тільки в одну країну, якщо інша не прийме запит.
"Ми почекаємо, щоб побачити відповіді, а потім схвалимо рішення... на основі отриманих відповідей", - сказав він.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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