Путін застряг у минулому: під час голосування в Держдуму годинник президента РФ показував 10 число

Володимир Путін / Скріншот

У п'ятницю, 17 вересня, годинник президента Росії Володимира Путіна на відеозаписах і фотографіях, на яких він зображений, показували 10 вересня.

Зокрема, цю дату можна помітити на годиннику Путіна під час його голосування на виборах до Держдуми, повідомляє телеканал Сurrenttime.

Як стверджує прес-служба президента РФ, Путін нібито голосував на виборах саме 17 числа, перебуваючи на ізоляції.

Журналісти відзначають, що можливості голосувати онлайн достроково на виборах немає, а 10 вересня Путін ще не перебував на карантині.

Крім того, на інших відео і фото, які прес-служба Кремля поширила 17 вересня, теж видно, що годинник Путіна показують 10 число. Зокрема, мова йде про фото з он-лайн наради лідерів країн ШОС, яка пройшла саме 17, а не 10 числа.

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Як пише Сurrenttime, дата на годиннику Путіна відстає на 7 днів і на фото з інших заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін пішов на самоізоляцію через виявлений коронавірус в його оточенні.

"Володимир Путін повідомив, що у зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусом в його оточенні він повинен протягом певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції",-розповіли в прес-службі Кремля.