США закривають своє небо для всієї російської авіації

США закрили небо для російської авіації / Reuters

Сполучені Штати Америки закривають повітряний простір для російських літаків. Причина - вторгнення Росії в Україну.

Про це президент США Джо Байден сказав в ході щорічного звернення про становище держави (State of the Union) на засіданні обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

"Росія буде абсолютно ізольована від повітряного простору", - сказав глава Білого дому.

Раніше аналогічні заборони для російських літаків застосували Євросоюз, країн Європи та Канада. Після виступу президента США в Мережі з'явилася нова карта польотів для російської авіації. Майже не залишилося країн, небо яких відкрите для російських літаків.

Через свою агресію Росія стає ізольованою від цивілізованого світу.

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"Путін зараз ізольований від світу більше, ніж будь-коли. Разом з нашими союзниками ми впроваджуємо потужні санкції, ми відключаємо російські банки від фінансової системи, ми не дозволяємо Центробанку Росії захищати рубль, щоби він не міг використовувати свої 630 млрд доларів запасів на війну. Ми послаблюємо російських військових та їхню технічну можливість", - додав глава Білого дому.

Як повідомляв Главред, Байден запевнив Конгрес, що збройні сили США не брали і не братимуть участь у збройному конфлікті в Україні. При цьому вони захищатимуть "кожен дюйм" східного флангу НАТО.

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